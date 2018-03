10 tavoli per 100 anni di sviluppo sostenibile nel sito Arexpo

Modifiche FUT Champions su Xbox : partita persa a tavolino per chi apre il menù durante la partita! : EA Sports ha annunciato, tramite un messaggio all’avvio del gioco, che a partire da questa settimana durante le partite di Fut Champions non sarà possibile aprire il menù di Xbox, tranne che durante le pause e alla fine del primo tempo, altrimenti si avrà la partita persa a tavolino! Questo provvedimento si è reso necessario […] L'articolo Modifiche FUT Champions su Xbox: partita persa a tavolino per ...