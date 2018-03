Zinbryta | il farmaco ritirato da tutte le farmacie | Può causare lesioni

Sclerosi multipla - stop dell'Agenzia europea del farmaco allo Zinbryta : 12 casi di infiammazioni cerebrali nel mondo in pazienti con Sclerosi multipla trattati con Zinbryta hanno fatto scattare l'allarme. L'Ema ne ha predisposto il ritiro, raccomandando ai medici il ...

Sclerosi multipla - stop dell’Agenzia europea del farmaco allo Zinbryta : Sospensione immediata dell’autorizzazione all’immissione in commercio e ritiro dei lotti dal mercato. Sono perentorie le indicazioni dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) recepite e ritrasmesse da Aifa su Zinbryta, l’anticorpo monoclonale (daclizumab) per il trattamento della Sclerosi multipla, sospettato di aver provocato dodici casi di encefalite e meningoencefalite (di cui tre mortali). Nel mondo oltre 8 mila persone sono in terapia con ...