Zero | ' Con Zerovskij racconto l' amore e la fede come anticorpi al malessere'

Renato Zero - i concerti di 'Zerovskij' diventano un film : 'Se vuoi sperimentare non devi sentire le pressioni del mercato' : Oltre due ore di musica registrate durante gli spettacoli all'Arena di Verona: "Il cinema ha catturato Zerovskij, la mia opera sinfonica", dice Zero. "Zerovskij - Solo per amore" sarà proiettato al ...

Esordi e successi di Renato Zero Con Zerovskij al cinema e il pedaggio di chi ama troppo (intervista) : Gli Esordi e successi di Renato Zero raccontati senza filtri nel numero di Vanity Fair, in edicola dal 14 marzo. L'artista romano si prepara al debutto sul grande schermo con Zerovskij, lo spettacolo che ha dedicato ai suoi 50 anni di carriera e che ha portato in tour da Roma a Taormina nell'estate del 2017. Ci sono gli inizi di Zero, nell'intervista di Renato Zero a Vanity Fair, quelli dei primi anni alla Montagnola nei quali non si è ...

Zero e infinito ‘pari sono’ - non più concetti matematici ma dogmi di fede : Per lungo tempo, l’uomo ha creduto di poter contare su risorse naturali, sociali e umane infinite. Poi ha scoperto che la propria impronta sulla Terra diventa sempre più pesante, giacché l’Earth Overhoot Day cade ormai un po’ troppo presto, ogni anno sempre più presto. Nel 2017, quello che veniva chiamato Ecological Day Debt è caduto il 2 agosto, ben prima del 10 dicembre in cui cadde nel 1972, l’anno in cui lessi per la prima volta The Limits ...

Luiss - amichevole a Roma con Yale : gli americani vincono due a Zero : ... dove l'allenatore del team americano Kylie Stannard e il dirigente della AS Luiss Lorenzo Pillot hanno tenuto una lezione sui modelli di integrazione tra sport e formazione dei rispettivi Atenei. A ...

Proiezione esclusiva di Zerovskij di Renato Zero Con l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta : i dettagli : Zerovskij di Renato Zero arriva al cinema e in un evento speciale al multisala Arcadia del Centro Commerciale Le Porte Franche, nei pressi di Rovato. L'evento è fissato per uno dei tre giorni di Proiezione, il 20 marzo, con una Proiezione speciale a prezzo ridotto a partire dalle ore 21. I posti sono limitati ed è necessario prenotare collegandosi al sito orchestradelleFranciacorta.it. L'incontro nei pressi del grande schermo è stato ...

Sudafrica assetato : si allontana 'day Zero' - ma l'emergenza acqua continua : Anche se forse Città del Capo riuscirà, grazie agli sforzi dei suoi abitanti, ad evitare il 'day zero', il giorno fatidico in cui l'acqua corrente non uscirà più dai rubinetti di case e uffici, l'...

Tolleranza Zero contro gli spacciatori - Trump chiede - ancora - la pena di morte : "Potrei lasciare l'incontro velocemente, o potremmo sederci e fare il più grande accordo per il mondo e per tutti questi paesi, inclusa la Corea del Nord, ed è francamente quello che spero accada". ...

Infuso aglio e zenZero : un rimedio naturale economico e ricco di virtù : L’Infuso aglio e zenzero, oltre ad essere un rimedio naturale economico, realizzato partendo da due alimenti presenti di sicuro nelle nostre cucine, è ricco di virtù, rappresentando un ottimo aiuto contro molti malesseri psico-fisici. Prepararlo è semplicissimo. Occorrono : 1 litro d’acqua, una piccola radice di zenzero, 4 spicchi d’aglio, un limone, un vasetto in vetro con coperchio ermetico. E’ sufficiente far bollire l’acqua, versandola nel ...

Alfa Romeo Giulietta e MiTo : in promozione con Anticipo Zero per tutto il mese di marzo : ... nonostante la lunghissima carriera alle spalle, continuano ad essere delle solide realtà del mondo delle quattro ruote italiano, anche se con volumi di vendita nettamente inferiori rispetto al ...

La Bce conferma a Zero i tassi dell'area euro - ma Qe verso la fine | Draghi : "Rischi dal protezionismo" : Previsto allo 0,25% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e al -0,40% quello sui depositi parcheggiati dalle banche presso la stessa istituzione

Nuove offerte PS Store fino al 22 marzo - sconto prezzo Horizon Zero Dawn e tanti altri : Un nuovo carico di offerte PS Store sbarcano all'interno del market dedicato alle console di casa Sony. Protagonisti in questa tornata di sconti sono i giochi approdati in esclusiva su PS4, vere e proprie perle che è quasi un reato (videoludico) non aver giocato nel più o meno recente passato. L'occasione per il recupero è quindi arrivata. Tra le offerte PS Store non si può non citare Horizon Zero Dawn: il particolarissimo action adventure ...

«Bollette e dintorni : i numero di 'Zero' - la start up che ha rivoluzionato i consumi degli italiani» : Genova - «È riuscita persino, con parte degli utili, a far produrre da una storica azienda marchigiana colpita dal sisma del 2016 pasta per 1.000 senza fissa dimora della 'Mensa dei Poveri' di Torino ...

Trony e gli SCONTI FRIZZANTI fino a fine mese con il Tasso Zero : Sul sito Trony.it è partita a promo SCONTI FRIZZANTI con tante offerte interessanti su TV, Smartphone, Tablet ed altro e c’è anche il Tasso Zero. Ecco le migliori offerte SCONTI FRIZZANTI sul sito Trony.it con tante offerte da non perdere Trony aggiorna le sue offerte valide solo sul sito internet e questa volta per tutto […]