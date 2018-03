Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati | l’annuncio su Twitter

Zayn Malik e Gigi Hadid annunciano la fine della relazione : La notizia della fine della relazione tra Zayn Malik, cantante ex One Direction, e Gigi Hadid, top model internazionale, viene riportata dalla testata The Sun ed in seguito confermata da Zayn e Gigi attraverso i loro profili Twitter. La coppia aveva iniziato a frequentarsi nel 2015. Zayn aveva rotto con la precedente fidanzata Perrie Edwards da tre mesi mentre Gigi aveva smesso di frequentare il cantante Joe Jonas da due settimane. ...Continua a ...

Audio - testo e traduzione di Don’t Matter di Zayn Malik - un nuovo brano trapelato online : in arrivo il secondo album di inediti : Don't Matter di Zayn Malik è la nuova canzone pubblicata a sorpresa nella serata di sabato 1o marzo: l'ex cantante degli One Direction ha rilasciato il brano, dopo un problema riscontrato online. La canzone, infatti, non era destinata ad essere pubblicata subito e, come spiegato dal cantante attraverso i propri canali social, qualcuno ha hackerato il database e pubblicato illegalmente il brano. Di fronte all'accaduto, Zayn ha citato ...

Zayn Malik ha pubblicato degli stralci di una nuova canzone : Sono mesi e mesi che i fan di Zayn Malik aspettano nuova musica. Ora l’ex One Direction sembra averli almeno in parte accontentati, con la pubblicazione sui suoi social di diversi frammenti di quella che sembra – con tutta probabilità – una nuova canzone. I post sono diversi, eccoli qui di seguito: Singing Un post condiviso da Zayn Malik (@Zayn) in data: Feb 20, 2018 at 2:49 PST Part 2 Un post condiviso da Zayn ...

Zayn Malik - la mamma di Gigi Hadid : “Per me è come un figlio” : Zayn Malik e Gigi Hadid sono una delle coppie dello showbiz più romantiche e se non bastasse tanta dolcezza, ci si è messa anche la mamma della modella con delle parole meravigliose. [arc id=”9dda59ea-30c0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Yolanda Hadid ha parlato con MailOnLine del cantante e fidanzato della figlia da ormai due anni: “È un bellissimo essere umano che arriva da Bradford, Inghilterra. Lo stesso background da cui arrivo ...

Zayn Malik : potrebbe aver dato un’anticipazione dei nuovi progetti con una poesia : Zayn Malik ha postato quella che lui stesso ha definito una “Morning Zoem“, che potrebbe essere un gioco di parole tra “Zayn” e “Poem”, ovvero poesia. Si tratta infatti proprio di una poesia, scritta sopra a una foto in cui il cantante è illuminato da una luce verde, mentre tiene in mano una specie di spada laser. Morning Zoem A post shared by Zayn Malik (@Zayn) on Jan 29, 2018 at 3:41pm PST Le ...

Zayn Malik ha smentito l’arrivo di un duetto con Selena Gomez : Il sogno del duetto dell’anno tra Selena Gomez e Zayn Malik è stato già infranto e a farlo è stato proprio il cantante di “Pillowtalk”. via GIPHY Dopo i sempre più insistenti rumors che stavano circolando in rete da qualche giorno, secondo i quali Zayn e Sel avrebbero realizzato una canzone per l’adattamento cinematografico in live action di “Aladdin”, un gruppo di fan ha deciso di chiedere a Zayn se fosse ...

Justin Bieber e Selena Gomez/ È crisi tra loro? Ma lei si consola con Zayn Malik : Justin Bieber e Selena Gomez sono in crisi? La coppia ha smesso di dare notizie di sé e c'è già chi vocifera che siano già arrivato il momento della nuova rottura.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:21:00 GMT)

Collaborazione tra Zayn Malik e Selena Gomez in arrivo? In cantiere un duetto per la colonna sonora di Aladdin : Impazzano da diverse ore alcuni rumors sulla Collaborazione tra Zayn Malik e Selena Gomez nella colonna sonora del adattamento cinematografico del successo Disney Aladdin (1991). La Disney, infatti, è al lavoro sul progetto per ricostruire il cartone in live action, atteso per il prossimo anno. Ad interpretare la canzone più famosa della pellicola A Whole New World sarebbero proprio l'ex stellina Disney e l'ex membro degli One Direction, ...