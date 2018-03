Zanon | la Consulta respinge le dimissioni Il giudice indagato per peculato lavorerà da

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : la Consulta respinge le dimissioni del giudice Zanon (14 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Consulta respinge dimissioni giudice Zanon. No di Di Maio al ''Governo istituzionale''. Donald Trump caccia Tillerson. Addio a Ivan Beggio (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Giudice costituzionale Nicolò Zanon - la Consulta respinge le dimissioni : La Corte costituzionale ha respinto le dimissioni presentate lunedì dal Giudice Nicolò Zanon, che è indagato dalla Procura di Roma per peculato d’uso. L’accusa riguarda l’utilizzo dell’auto di servizio e dei buoni carburante. La Consulta ha preso atto della sua intenzione di autosospendersi dalla partecipazione ai lavori della corte. “In attesa che la magistratura concluda l’indagine in corso per il reato di peculato d’uso, in relazione ...

La Consulta ha respinto le dimissioni del giudice Zanon : La Corte Costituzionale ha respinto le dimissioni del giudice Nicolò Zanon e in questa fase vale per lui l'autosospensione. La Consulta ha preso atto dell'intendimento di Zanon, in questa fase, di sospendere la sua partecipazione ai lavori della Corte.L'indagine che vede indagato il giudice dimissionario della Consulta, Nicolò Zanon, per peculato d'uso è alle ultime battute, ma non ancora chiusa. Gli inquirenti attendono una ...

Auto blu usata in famiglia : Zanon si dimette dalla Consulta : Cresciuto in gioventù nella fila della Nuova Destra italiana, la corrente culturale e politica guidata da Marco Tarchi, Zanon è sempre stato a favore del dialogo tra le parti e le correnti di ...