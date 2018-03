Younes smentisce il Napoli | ' Non ho firmato nessun contratto'

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) La telenovela di mercato legata al giocatore tedesco, Amin, che a gennaio è stato vicinissimo al, si arricchisce di un ulteriore capitolo. Questa volta è lo stesso giocatore a parlare nuovamente della strana situazione che si è creata intorno a lui e al suo passaggio in azzurro in un'intervista rilasciata a Sport 1.: "Non hocon il" L'esterno tedesco, Amin, in scadenza dicon l'Ajax, a gennaio è stato ad un passo dal. Il ragazzo era giunto in città ed aveva anche assistito al match che gli azzurri vinsero contro il Bologna per 3-1. Tutti si aspettavano che da un momento all'altro il presidente De Laurentis, facesse il solito tweet di benvenuto per annunciare ufficialmente il suo acquisto. In realtà non è mai successo ed il giocatore a detta di tutti, se ne è tornato in Olanda senza dire nulla ao e rendendosi irreperibile ...