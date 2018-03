Younes | ' Non ho firmato nulla con il Napoli'

Younes rinnega Napoli ma il ds Overmars lo gela : “Ha firmato - non può” : Younes rinnega Napoli ma il ds Overmars lo gela: “Ha firmato, non può” Younes rinnega Napoli ma il ds Overmars lo gela: “Ha firmato, non può” Continua a leggere L'articolo Younes rinnega Napoli ma il ds Overmars lo gela: “Ha firmato, non può” sembra essere il primo su NewsGo.

Overmars tranquillizza il Napoli : 'Younes ha firmato - non può restare all'Ajax' : Napoli - Il matrimonio tra il Napoli e Amin Younes è andato giorno dopo giorno assumendo i contorni del giallo ma a fare un po' di chiarezza ci ha pensato Marc Overmars , direttore sportivo dell' Ajax ...

Younes rinnega Napoli : vuole il rinnovo con l'Ajax. Ma il ds Overmars lo gela : "Ha firmato - non può" : Continua la telenovela: l'esterno tedesco vorrebbe il rinnovo ma prima c'è un contratto da invalidare...

Younes dimentica il Napoli : “Non mi importa del futuro” : Amin Younes parla a pochi giorni dalla sua clamorosa fuga dal Napoli. Il 24enne giocatore tedesco di origini libiche ha rilasciato delle dichiarazioni ad Ajax TV, il canale televisivo tematico ufficiale del club di Amsterdam. “Ho ritrovato il campo dopo essere rimasto fuori per diverso tempo a causa di un infortunio. Anche se soltanto con […] L'articolo Younes dimentica il Napoli: “Non mi importa del futuro” proviene da ...

Vedi Napoli e poi non firmi Anche Younes ha detto di no : Angelo Rossi Napoli In principio era Verdi. A buon fine la telefonata tra De Laurentiis e il calciatore del Bologna, il preferito da Sarri. Fatto Anche l'accordo con la dirigenza rossoblu, restano le ...

Younes Non VA AL NAPOLI / “Non so cosa farò” - Colonnese categorico : può rimanere anche a casa : YOUNES non va a NAPOLI “Non so cosa farò in estate”: dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento del calciatore dell’Ajax(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:31:00 GMT)

Younes - avv. Grassani : 'Se non si presenta a Napoli - multa e squalifica' : 'Younes? Quello che il calciatore dice non può prescindere dagli accordi formalizzati col Napoli, alla presenza di Younes. Il calciatore può sostenere che non si ripresenterà mai più a Napoli, ma il ...

Napoli avvisa Younes : "Se a luglio non viene rischia squalifica e risarcimento" : Younes al Napoli è diventato un caso. Il giocatore, esterno tedesco di origini libanesi, dopo aver segnato un gol con la squadra B dell'Ajax ha detto: "Non so se andrò al Napoli la prossima estate. ...

Younes Non va a Napoli / "Non so cosa farò" - ma il legale chiarisce : "E' un giocatore azzurro" : Younes non va a Napoli: "Non so cosa farò in estate": dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento.

Napoli - Younes Non si presenterà a luglio? "Rischia squalifica e risarcimento" : Younes al Napoli è diventato un caso. Il giocatore, esterno tedesco di origini libanesi, dopo aver segnato un gol con la squadra B dell'Ajax ha detto: "Non so se andrò al Napoli la prossima estate. ...

Younes Non va a Napoli / “Non so cosa farò” - ma il legale chiarisce : “E’ un giocatore azzurro” : Younes non va a Napoli “Non so cosa farò in estate”: dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento del calciatore dell’Ajax(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:16:00 GMT)

Younes Non vuole andare al Napoli - parla l’avvocato del club : il calciatore rischia grosso! : Amin Younes sembra non voler proprio approdare al Napoli. Dopo aver mandato in fumo l’accordo tra i club per il suo arrivo già nel mese di gennaio, starebbe pensando di far saltare anche l’accordo a parametro zero già firmato per il mese di giugno. Questo però comporterebbe pesanti ritorsioni proprio nei confronti del calciatore, come rivelato dall’avvocato Grassani, legale del Napoli, ai microfoni di Radio Crc. ...

Napoli - Younes : 'Non so se verrò in Italia' : 'Non so se andrò a Napoli la prossima estate quindi non posso dire nulla ora. Penso soltanto a vincere il campionato con l'Ajax. L'accordo con la società azzurra non è andato avanti per motivi ...

Younes - io al Napoli in estate? Non so : Napoli, 6 FEB - "Non so se andrò a Napoli la prossima estate quindi non posso dire nulla ora. Penso soltanto a vincere il campionato con l'Ajax. L'accordo con la società azzurra non è andato avanti ...