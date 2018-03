“You walked away” in radio il primo singolo di Giorgia Aquini in arte Bler

allmusicnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018)away” inildiindebutta incon ilaway” (Etichetta San Luca Sound), la canzone ha un tema alla base molto toccante, parla infatti della perdita di una persona cara.Scritto da Serenella Occhipinti, dedicato inizialmente a suo padre malato, che poi ha visto andare via, vicenda simile per, che nel 2016 perse il papà a causa di un infarto improvviso, ilè così diventato il simbolo dell’unione tra le due e della condivisione di uno stesso dolore., in, è una giovane ragazza bolognese, nata il 19 Febbraio 1996, fin da piccola entra a far pdel coro dei Salesiani, in cui si distingue subito, studia effettivamente canto dall’età di 15 anni, iscrivendosi all’Art Music School di Bologna, dove incontra Serenella Occhipinti (Sara6, ex ...