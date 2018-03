Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriva in Europa (Italia) : ecco i prezzi in euro : La versione internazionale dello Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriverà presto in europa (Italia) con banda LTE 20: ecco i prezzi di vendita in euro secondo recenti rumors.A poco più da un mese dal suo annuncio ufficiale avvenuto in Cina, gli Xiaomi Redemi Note 5 Pro dovrebbero fare molto presto capolino anche nel mercato europeo, quindi arriveranno anche in Italia.Xiaomi infatti ha già iniziato a insediarsi sul nostro territorio nazionale, e vende ...

Problemi software per Xiaomi Redmi Note 5/5 Pro - Xiaomi Mi 6 riceverà presto ottimizzazioni alla fotocamera : Dopo aver rapidamente risolto un problema legato al volume dell’uscita cuffie di Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il produttore cinese si trova nuovamente […] L'articolo Problemi software per Xiaomi Redmi Note 5/5 Pro, Xiaomi Mi 6 riceverà presto ottimizzazioni alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Tutti contro Xiaomi Redmi Note 5 : ora tocca a Meizu E3 in arrivo il 21 marzo : Xiaomi Redmi Note 5 avrà presto un nuovo avversario. Il 21 marzo sarà presentato Meizu E3, con Snapdragon 636, 6 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore. Peccato solo per il prezzo. L'articolo Tutti contro Xiaomi Redmi Note 5: ora tocca a Meizu E3 in arrivo il 21 marzo proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Redmi 5 Plus : Recensione Xiaomi Redmi 5 Plus Xiaomi allarga la fascia Redmi con i nuovi Redmi 5 e Redmi 5 Plus. Finalmente cornici sempre più ristrette e schermi che si adeguano ai 18:9, un trend lanciato nel 2017 dove quasi tutti i marchi hanno adottato questa tipologia di schermo. Il vantaggio Xiaomi? Xiaomi è conosciuta in tutto il mondo per i buoni prodotti che fabbrica, ma soprattutto per le novità dei top di gamma installate sui ...

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 Pro in Cina e Redmi 5 in India : Nei prossimi giorni Xiaomi dovrebbe presentare Redmi 5 in India, mente in patria dovrebbe arrivare Xiaomi Redmi Note 5 Pro, che dovrebbe essere commercializzato in Cina come Xiaomi Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 Pro in Cina e Redmi 5 in India è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 Plus : Xiaomi Redmi 5 Plus è il fratello maggiore del Redmi 5. Esso è dotato di un display da 5,9″ con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.160 pixel) in formato 18:9. È equipaggiato da un processore Snapdragon 625 e da 3/4 GB di RAM. La fotocamera principale è da 12 MP, mentre quella frontale è da 5 MP. Per quanto riguarda lo storage interno troviamo 32/64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 128 GB. Inoltre dispone di una ...

Xiaomi Redmi 5 : Xiaomi Redmi 5 è uno smartphone davvero ottimo. Esso è dotato di un display da 5,7″ con risoluzione HD+ (1.440 x 720 pixel) in formato 18:9. È equipaggiato da un processore Snapdragon 450 octa-core da 1.8 GHz e da 2/3 GB di RAM. La fotocamera principale è da 12 MP, mentre quella frontale è da 5 MP. Per quanto riguarda lo storage interno troviamo 16/32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 128 GB. Inoltre dispone di una ...

Xiaomi sta testando Android 8.1 Oreo su Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Xiaomi sta testando Android 8.1 Oreo sul suo ultimo smartphone, Xiaomi Redmi Note 5, presentato la scorsa settimana in India, mostrandolo al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. L'articolo Xiaomi sta testando Android 8.1 Oreo su Xiaomi Redmi Note 5 Pro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

