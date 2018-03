Xbox One | rivelata la data di lancio del nuovo sistema di avatar

PlayerUnknown's Battlegrounds : i giocatori su Xbox One sarebbero ora 5 milioni : PlayerUnknown's Battlegrounds è senza dubbio uno dei fenomeni videoludici più importanti degli ultimi tempi e uno dei titoli più apprezzati dai giocatori. Ormai i numeri relativi al gioco di PUBG Corp. non fanno quasi più notizia ma, comunque, vanno segnalati altri probabili dati emersi in rete.Questa volta si parla della versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds e, stando quanto riportato su ResetEra, i giocatori console sarebbero ora ...

I classici del Sega Mega Drive tornano su PS4 - Xbox One e PC : Ottime notizie per tutti gli amanti del retrogaming e fan dell'amato Mega Drive di Sega. Infatti, come segnala Gematsu, la compagnia pubblicherà Sega Genesis Classics (Sega Mega Drive Classics in Europa) per PlayStation 4, Xbox One e PC in tutto il mondo il 29 maggio, Apprendiamo la notizia grazie a degli asset comparsi sul sito stampa della società. La collezione comprenderà oltre 50 titoli Sega Genesis. Mentre Sega non ha ancora pubblicato un ...

I fan di Fortnite chiedono a gran voce il cross-play tra PS4 e Xbox One : al via una petizione : Probabilmente il cross-play tra utenti PS4 e Xbox One non sarà mai realizzato ma, ultimamente Phil Spencer, boss di Xbox, si è pronunciato sulla questione, dichiarando di essere favorevole al cross play tra le due piattaforme per quanto riguarda Fortnite.I fan del titolo di Epic stanno richiedendo a gran voce questa possibilità e hanno deciso di far nascere una petizione per fare in modo che il sospirato cross-play venga abilitato in Fortnite. ...

Far Cry 5 : nelle versioni PS4 Pro e Xbox One X si potrà scegliere tra due modalità grafiche : Far Cry 5 è una delle uscite di maggior peso di questo 2018 e, poco tempo fa, Ubisoft ha condiviso i dettagli del Season Pass.Il gioco arriverà a fine mese e, per quanto riguarda le versioni console, sappiamo che Far Cry 5 godrà di migliorie tecniche su PS4 Pro e Xbox One X.Stando a quanto riportato da Segmentnext, le versioni per le console premium metteranno a disposizione dei giocatori due modalità grafiche. Una privilegerà la risoluzione, ...

State of Decay 2 : miglioramenti grafici significativi su Xbox One X : State of Decay 2 è, sicuramente, un titolo molto atteso dall'utenza Xbox One e PC, dopo l'annuncio della data di uscita ufficiale e della Collector's Edition, ecco spuntare notizie che riguardano le migliorie tecniche che saranno apportate alla versione per Xbox One X.Come segnala IGN, grazie alla memoria extra e alla maggior potenza di calcolo di Xbox One X, State of Decay 2 godrà di miglioramenti tecnici significativi sulla console premium. ...

Annunciato V-Rally 4 per PS4 - Xbox One - Switch e PC : A distanza di ben 15 anni torna la serie V-Rally su PC e console di attuale generazione. Bigben Interactive e Kylotonn Entertainment hanno Annunciato V-Rally 4 per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.Come riporta Gematsu, V-Rally 4, sviluppato da Kylotonn Racing Games (WRC 7 e Tourist Trophy Isle of Man) segna il ritorno della serie a distanza di parecchi anni da V-Rally 3 per PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance e PC. V-Rally ...

Fortnite : Phil Spencer vuole il cross-play tra PS4 e Xbox One : Fortnite supporterà il cross-play tra PS4 e PC e la nuova versione mobile, mentre la versione Xbox One altresì permetterà di giocare con i giocatori PC e mobile, ma quel che manca è un cross play tra PS4 e Xbox One.Come riporta Gamespot, i giocatori richiedono a gran voce un cross-play tra PS4 e Xbox One ma come sappiamo questa cosa non si è mai avuta in passato per nessun gioco. Il capo di Xbox Phil Spencer e lo sviluppatore Epic Games hanno ...

Si potrà giocare Fortnite in cross-play tra PS4 e Xbox One? Arriva la risposta : Epic vuole chiaramente che tutti, ma proprio tutti, giochino a Fortnite. Lo ha fatto capire dopo aver annunciato l'arrivo del gioco anche su piattaforme mobile, quindi su Android e su iOS. Da quel momento si è aperta la possibilità del cross-play, cioè il gioco inter-piattaforma: utenti PC che giocano insieme a quelli iOS, ad esempio, o quelli Mac che giocano a Fortnite con quelli su Android. Inizialmente in questo annuncio l'unica piattaforma ...

Xbox One : Le novità in arrivo per gli Insider : Microsoft annuncia alcune delle novità in arrivo su Xbox One, Xbox One S e Xbox One S, per tutti gli Insider (coloro iscritti al programma PREVIEW), scopriamole insieme. Xbox One: Novità per gli Insider Di seguito alcune delle novità in arrivo: La condivisione su Twitter dei contenuti aggiungerà automaticamente l’hashtag #XboxShare oltre il nome del gioco e il contenuto al quale si ...

Sea of Thieves : la beta è ora accessibile da tutti su Xbox One e Windows 10 : Se ancora non siete riusciti a partecipare alla beta di Sea of Thieves, la nota esclusiva Microsoft basata su un mondo di pirati con battaglie e avventure online, ora potrete farlo tranquillamente. Dal 9 all’11 marzo è possibile, infatti, giocare alla beta finale pubblica che è aperta per tutti i videogiocatori Xbox One e Windows 10. Poiché questa occasione viene sfruttata da Rare per testare la stabilità e la capacità dei propri server, ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy confermato per Xbox One e Windows dal 10 luglio 2018 : Disponibile in esclusiva temporanea su PlayStation 4 dal 30 giugno 2017, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, il famoso platform game, arriverà presto anche sulle altre piattaforme. La notizia, a differenza dei rumor precedenti, è ufficiale e proviene direttamente da Activision, la quale ha confermato, sia tramite un comunicato che un trailer, l’approdo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy anche su Steam (quindi PC Windows), Nintendo Switch e ...

Disponibile la beta finale di Sea of Thieves - aperta a tutti su Xbox One e PC : Siete pronti per la beta finale di Sea of Thieves prima del lancio? Bene, abbiamo ottime notizie, infatti la fase è Disponibile da oggi fino a domenica 11 marzo alle 11:00 italiane.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, questa beta finale sarà aperta a tutti su Xbox One e PC, in questo modo Rare potrà provare il suo Sea of Thieves con un numero di giocatori più alto rispetto alle precedenti fasi di test, come afferma l'executive producer ...

