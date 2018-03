Xbox | data e orario dello ' show E3 più grande di sempre' - E3 2018

Q.U.B.E. 2 ha una data di lancio per PlayStation 4 - PC e Xbox One : Q.U.B.E. 2 ha finalmente una data di uscita, riporta Dualshockers.Sapevamo che il gioco doveva arrivare nel 2018, ma non vi era alcuna data più precisa al momento. Ebbene ora sappiamo invece che il gioco arriverà il 13 marzo 2018.Il puzzle game in prima persona sarà disponibile per PS4, Xbox e PC. Nel gioco ci sveglieremo in un mondo che non è il nostro, ed interagendo con l'ambiente che ci circonda dovremo farci strada attraverso 11 capitoli e ...

Data ufficiale server dedicati per For Honor PC : quando per PS4 e Xbox One? : Poche cose sono così ampiamente celebrate nella comunità videoludica multiplayer come i server dedicati. E non vi è alcun dubbio sul perché, dato che si tratta di server potenti e dedicati che portano con loro stabilità, miglioramento del matchmaking e potenziamento dell'infrastruttura online. Secondo un annuncio di Ubisoft oggi 8 febbraio i giocatori di For Honor su PC potranno giocare su server dedicati a partire dal 19 febbraio 2018. I ...

Darkest Dungeon : rivelata la data d'uscita su Xbox One : Red Hook Studios ha recentemente annunciato la data d'uscita per la versione Xbox One di Darkest Dungeon, un RPG Dungeon crawler che fu inizialmente reso disponibile nel 2016 in esclusiva per PS4, PS Vita e PC. In seguito all'arrivo sul mercato della versione Switch del gioco, avvenuto lo scorso 18 gennaio, la versione Xbox One era l'ultima quindi che mancava all'appello.Come riporta Xbox Achievements, Darkest Dungeon sarà disponibile per Xbox ...

Celeste : ecco una data di lancio per PC - PS4 - Xbox One e Switch : Matt Thorson e Noel Barry sono i creatori Celeste, un interessante platform indie in 2D.Come riporta Dualshockers, l'anno scorso gli sviluppatori hanno annunciato che il titolo sarebbe uscito per Nintendo Switch e sulle altre piattaforme, ma solo oggi abbiamo una data: il 25 gennaio.Per quella data il gioco sarà disponibile dunque per PC, PS4 e Nintendo Switch, mentre per Xbox One ci sarà d'attendere il giorno dopo, il 26 gennaio.Read ...