Winx in carne e ossa arrivano su Netflix

Le Winx in carne ed ossa grazie a Netflix : Indietro 14 marzo 2018 2018-03-14T16:43:24+00:00 ROMA – Le fatine più amate d’Italia diventano reali grazie a Netflix. Il colosso dello streaming ha annunciato la produzione di una serie tv live action di Winx Club. Per la prima volta le sei eroine della moderna saga fantasy, creata e prodotta in Italia da Iginio Straffi, fondatore e […] L'articolo Le Winx in carne ed ossa grazie a Netflix proviene da NewsGo.