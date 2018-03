Windows 10 - aggiornamento 2018 : tutte le novità di primavera : Windows 10 aggiorna fall creators update primavera è sinonimo di rinnovamento e così anche Windows 10 potrà essere rinnovato con il nuovo aggiornamento “Spring Creator Update“, scaricabile tra fine marzo e inizio aprile. La continuità d’uso con lo smartphone sembra essere il mantra della nuova versione di Windows 10. In questo senso, infatti, ci saranno le novità più interessanti: dalla possibilità di condividere i file tra ...

Microsoft - in arrivo l'aggiornamento di primavera per Windows 10 : Arrivano Timeline per riprendere a usare i programmi sui vari dispositivi, nuove funzionalità per il browser Edge e tante piccole modifiche su condivisione e...

Sta arrivando un grande aggiornamento di Windows 10 : Si chiama Spring Creators Update e ha dentro molte novità, a partire da un sistema per vedere le app aperte sugli altri dispositivi e riprendere da dove le avete lasciate The post Sta arrivando un grande aggiornamento di Windows 10 appeared first on Il Post.

Windows 10 : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per Fall Creators Update : Anche se non siamo arrivato al secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato questa mattina un nuovo aggiornamento per tutti i PC e tablet Windows 10. La build, numerata 16299.251, non porta particolari novità ma un fix di un bug molto grave, motivo per cui il rilascio è avvenuto prima del previsto. La correzione riguarda la connessione al PC via USB di dispositivi quali tastiere, mouse, microfoni e così via dicendo che, in alcuni casi, ...

Skype UWP : nuovo aggiornamento per Windows 10 [Insider] : Un nuovo aggiornamento per la UWP ufficiale di Skype risulta disponibile sul Microsoft Store. La nuova versione, numerata 12.1809.199.0, è scaricabile da tutti gli utenti Insider iscritti al ramo fast. Changelog Chiamate migliorate: Rispondi alle chiamate in arrivo direttamente in Skype, anche quando l’impostazione Non disturbare di Windows 10 è attiva. Trova i messaggi nella conversazione corrente: usa il nuovo filtro di ricerca per trovare ...

OneNote riceve un nuovo aggiornamento su Windows 10 [Release Preview] : Un nuovo aggiornamento della UWP ufficiale di OneNote risulta disponibile sul Microsoft Store per tutti gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Release Preview. La nuova versione, numerata 17.9029.20992.0. introduce le seguenti novità: Gli utenti possono adesso inviare una copia della loro posta di Outlook all’app di OneNote. Aggiunta la possibilità di aggiungere nuovi dettagli da Outlook relativi alle riunioni con la data, ...

Windows 10 Mobile : Microsoft blocca l’aggiornamento dei Lumia X30 a Creators Update : Vi ricordate quando Microsoft annunciò, con svariate lamentele, che i Lumia X30 (930, 730 etc.) sarebbero stati esclusi da Windows 10 Mobile Creators Update? In realtà il big di Redmond aveva comunque dato la possibilità di effettuare l’upgrade passando semplicemente per il programma Insider e accedendo al canale Release Preview. Ebbene da oggi questo metodo, che ha permesso ai possessori di smartphone non più supportati di avere una ...

WhatsApp Beta : un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile introduce la descrizione dei gruppi : Dopo Android, anche l’app di WhatsApp Beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento che introduce la descrizione dei gruppi, in puro stile Telegram. Con la versione numerata 2.18.28, gli utenti possono finalmente impostare una descrizione ai gruppi WhatsApp di massimo 512 caratteri. Questa può essere scritta sia dai partecipanti e sia, ovviamente, dall’amministratore, il ...

Windows 10 Mobile : disponibile un nuovo aggiornamento pubblico per Feature 2 : Dopo aver aggiornato la versione Creators Update di Windows 10 Mobile, Microsoft ha provveduto a rilasciare un ulteriore update anche per Feature 2. La nuova build, numerata 15254.248, risulta al momento disponibile al download solo nel canale pubblico e in quello Release Preview, gli utenti iscritti ai rami di distribuzione fast e slow dovranno ancora attendere. Changelog Risolto un bug che causava sporadici blocchi del touchscreen. Addresses ...

Windows 10 e Windows 10 Mobile : disponibile l’aggiornamento cumulativo di febbraio : Microsoft ha appena rilasciato, per Windows 10 Fall Creators Update e Windows 10 Mobile Feature 2, il nuovo aggiornamento cumulativo di febbraio (build 16299.248) come del resto previsto ogni secondo martedi del mese. Non essendo un major update, non troviamo novità particolari ma solo fix di bug e miglioramenti vari sul fronte della sicurezza e della stabilità del sistema operativo. Changelog Addresses issue where child accounts are able to ...

Windows 10 : Microsoft rilascia con urgenza un aggiornamento di sicurezza per Spectre : Microsoft sta rilasciando gradualmente, in questi minuti, un nuovo aggiornamento per tutti i PC e tablet Windows 10 da installare e scaricare nel più breve tempo possibile data la sua importanza. L’aggiornamento arriva con un cambiamento non di poco conto; Microsoft infatti sta attualmente rimuovendo la patch per le vulnerabilità di Spectre e Meltdown rilasciata all’inizio di questo mese per migliorare le prestazioni e correggere ...

Microsoft “resuscita” l’app messaggi di Windows 10 con un nuovo aggiornamento : L’applicazione messaggi installata di default in tutti i PC e tablet Windows 10 è stata con il tempo abbandonata da Microsoft con la rimozione dell’integrazione con Skype. L’app è stata aggiornata l’ultima volta nel mese di luglio del 2017 ma per vedere qualche novità bisogna andare addirittura indietro fino al 2016. Fortunatamente Microsoft ha rilasciato ieri un aggiornamento per gli utenti Insider iscritti al ramo di ...

Unigram : nuovo aggiornamento per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Dopo essere uscita dalla fase di alpha per entrare in quella beta, Unigram, il client UWP unofficial di Telegram, ha ricevuto un’ulteriore aggiornamento su Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog E’ adesso possibile rispondere ad uno specifico messaggio con un doppio click. Unigram si ricorderà esattamente quali messaggi della conversazione stavi leggendo: una volta riaperta la chat, verrà recuperato il punto in cui avevi interrotto la ...