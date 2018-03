WhatsApp vs Telegram Qual è la migliore app di messaggistica istantanea? Info | novità e

In approvazione nuove emoticon WhatsApp - Telegram e Messenger nel 2018 : le prime foto : Quali saranno le nuove emoticon WhatsApp (e non solo) che potremo toccare con mano nel corso del 2018? Un mese e mezzo dopo un nostro importante punto della situazione per gli utenti sempre attenti a questi discorsi, tocca tornare su un argomento particolarmente popolare. Per correttezza, però, è mio dovere precisare da subito che le novità odierne coinvolgono in primis coloro che si ritrovano (e si ritroveranno) con uno smartphone compatibile ...