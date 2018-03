tuttoandroid

: WhatsApp firma un accordo in Gran Bretagna: nessuna condivisione con Facebook - webaholic_eu : WhatsApp firma un accordo in Gran Bretagna: nessuna condivisione con Facebook - iConRosUcc : RT @AE_Italia: ??NUOVA CAMPAGNA! AGISCI ORA! ?? Chiedi a Paluani di impegnarsi pubblicamente a non utilizzare uova di galline allevate in ga… - delluniversita : RT @AE_Italia: ??NUOVA CAMPAGNA! AGISCI ORA! ?? Chiedi a Paluani di impegnarsi pubblicamente a non utilizzare uova di galline allevate in ga… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018)ha siglato uncon le autorità britanniche, impegnandosi a non condividere i propri dati con, almeno fino a quando i due servizi non saranno in regola con il General Data Protection Regulation. L'articolouninconproviene da TuttoAndroid.