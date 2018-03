Wall Street in rosso al giro di boa

Wall Street avvia gli scambi in recupero : Wall Street avvia gli scambi in moderato rialzo , dopo la chiusura debole di ieri e le tensioni economiche e geopolitiche che hanno tenuto al palo i mercati per alcuni giorni. A sostenere il mercato ...

Wall Street : Dj +0 - 36% - Nasdaq +0 - 38% : ANSA, - NEW YORK, 14 MAR - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,36% a 25.089,60 punti, il Nasdaq avanza dello 0,38% a 7.543,77 punti mentre lo S&P 500 mette a ...

Wall Street attesa al rialzo : Si prevede un avvio in lieve rialzo per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi mostrano piccoli guadagni. Dal fronte macro , accelerano i prezzi alla produzione mentre calano a ...

Wall Street : oggi l'attesa è per le vendite al dettaglio - attenzione anche a mosse Trump : ... avvocato del global trade e dell'atteggiamento negoziale, lasciare il posto ad un esponente dell'ala conservatrice, percepito come assai più aggressivo in politica estera, apertamente critico della ...

Wall Street chiude in negativo : Dow Jones -0 - 69% - Nasdaq -1 - 02% : Chiusura in territorio negativo per Wall Street, sulla quale pesano le tensioni alla Casa Bianca. Il Dow Jones perde lo 0,69% a 25.006,13 punti, il Nasdaq cede l'1,02% a 7.511,01 punti mentre lo S P ...

Borsa : Wall Street chiude negativa - Dj -0 - 69% - Nasdaq -1 - 02% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Inflazione Usa come da attese - le Borse scivolano in chiusura. In negativo Wall Street : Il dato di giornata riguarda i prezzi Usa, monitorati dalla Fed per decidere le prossime mosse di politica monetaria ed evitare un aventuale surriscaldamento della prima economia al mondo. Per ora, ...

HD Supply in rialzo a Wall Street dopo i risultati : Brilla Hd Supply Holdings , che passa di mano con un aumento del 2,52%. La società quotata al Nasdaq ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 0,49 dollari superiore ai 0,44 stimati ...

Wall Street passa in negativo : Indici statunitensi deboli a metà seduta dopo un avvio tonico e il dato sui prezzi al consumo che ha mostrato una lieve accelerazione dell'inflazione nel mese di febbraio . Fermi, invece, i salari. Si ...

Qualcomm affonda a Wall Street : Teleborsa, - Si muove in ribasso Qualcomm , con una perdita secca del 3,98% sui valori precedenti. Driver principale del ribasso è la bocciatura, da parte del presidente USA, Donald Trump, del ...

Wall Street - S P 500 raggiunge quota 2.800 : è la prima volta dal 2 febbraio : Con il rialzo dei tassi in arrivo in Usa e con il venire meno delle condizioni economiche favorevoli di 'Riccioli d'Oro' caratterizzate da una crescita sincronizzata progressiva dell'economia ...

Wall Street - Bond e oro su a braccetto - Goldman Sachs : 'non ci sono posti dove nascondersi' : Con il rialzo dei tassi in arrivo in Usa e con il venire meno delle condizioni economiche favorevoli di 'Riccioli d'Oro' caratterizzate da una crescita sincronizzata progressiva dell'economia ...

Qualcomm affonda a Wall Street : Si muove in ribasso Qualcomm , con una perdita secca del 3,98% sui valori precedenti. Driver principale del ribasso è la bocciatura, da parte del presidente USA, Donald Trump, del takeover proposto ...

Wall Street positiva dopo dato inflazione : Partenza in timido rialzo per la borsa di Wall Street dopo che il dato sui prezzi al consumo ha mostrato una lieve accelerazione dell'inflazione nel mese di febbraio . Fermi, invece, i salari. Si ...