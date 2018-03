Walk-Man | il robot che sostituirà l’uomo nelle situazioni d’emergenza

Walk–man - il robot umanoide alto quasi due metri in azione : Walk–man è il robot umanoide messo a punto dall’IIT, l’Istituto italiano di tecnologia di Genova; progettato per intervenire in casi di emergenze e disastri naturali, il robot è stato messo alla prova in laboratorio, dove è stato riprodotto un ambiente fittizio, e ha assolto i quattro compiti specifici richiesti dal test: aprire e attraversare una porta per entrare nella zona; localizzare una valvola di tipo industriale e chiuderla, ...

L'umanoide Walk-MAN diventa più leggero e avatar robotico : Genova, , askanews, - Spegnere gli incendi e supportare le squadre di emergenza come un "avatar" robotico. Sono i compiti per cui è stata testata una nuova versione del robot umanoide WALK-MAN all ...

Daryl e Dwight alleati in The Walking Dead 8? Le parole di Norman Reedus sono chiare : Due facce di una stessa medaglia? In un certo sì, Daryl e Dwight in The Walking Dead 8 hanno perso molto ma hanno reagito in modo diverso forse proprio grazie a tutto quello che hanno avuto intorno e alle persone che hanno incontrato. Daryl ha rischiato di diventare come Dwight e, forse, quest'ultimo ha fatto il contrario, ma i due troveranno mai un punto di incontro per essere amici o, semplicemente, alleati? The Walking Dead 8 torna ...

The Walking Dead 9 sotto la neve? Il basso budget rende la cosa complicata : le parole di Robert Kirkman : The Walking Dead 9 sotto la neve? I fan della serie e, soprattutto, dei fumetti sanno bene che i sopravvissuti hanno affrontato anche quello e che gli zombie si comportano in modo "anomalo" sotto la neve restando quasi ibernati per poi tornare "vivi", ma avremo mai modo di vedere tutto questo in tv? Sembra proprio che la neve in The Walking Dead 9 sia destinata a rimanere un'utopia, almeno se parliamo di quella reale. A rispondere al quesito ...

MANO BIONICA/ Almerina come Luke SkyWalker? L'impero (buono) della ricerca colpisce ancora : come è noto, un'équipe di ricercatori ha sviluppato una MANO BIONICA che è stata sperimentata da Almerina Mascarello. Ecco i suoi segreti. ALESSANDRO VATO(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 06:11:00 GMT)PAOLO NESPOLI/ Tornato dallo spazio, ma il biosensore è più importante di foto e tweet, di M. GargantiniONDE GRAVITAZIONALI/ La straordinaria "fantasia" di due stelle di neutroni, di M. Gargantini

Sonno Walkman : Voce di donna dolente, su accordi di chitarra trasognata, country invernale, odore di legno bruciato e orizzonti che sfumano verso il buio. Leggi

Andrew Lincoln e Norman Reedus in The Walking Dead 9? Lo spoiler dai loro contratti in rinegoziazione : Andrew Lincoln e Norman Reedus in The Walking Dead 9? Fino a questo momento nessuno aveva avuto alcun dubbio su questo, Negan e villain di turno permettendo, ma forse la brutta notizia potrebbe arrivare da qualcosa o qualcuno che non riguarda la trama dei nuovi episodi. Nei giorni scorsi AMC ha ufficializzato il rinnovo di The Walking Dead per una nona stagione ma nessuno aveva ancora fatto i conti con la possibilità che gli attori del cast ...