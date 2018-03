Volley | Champions League 2018 – Civitanova vince la battaglia di Lodz! Sconfitto il

Volley - Champions League 2018 – Ottavi di finale : Civitanova nella bolgia di Lodz - Trento sfida lo Chaumont! Che incroci con Piazza e Prandi : Dopo la vittoria di Perugia ad Ankara, oggi scenderanno in campo le altre due squadre italiane impegnate nell’andata degli Ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Le nostre squadre saranno impegnate in trasferta contro due avversarie di caratura differente. Civitanova è chiamata al colpaccio nella bolgia dell’Atlas Arena di Lotz contro il PGE Skra Belchatow di Roberto Piazza, già sconfitto nella semifinale ...

Volley - Champions League 2018 : PGE Skra Belchatow-Civitanova - andata ottavi di finale. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports , canale 204 della piattaforma Sky, , in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv. MERCOLEDI' 14 MARZO: 18.00 PGE Skra Belchatow vs Cucine ...

Volley - Champions League 2018 : Chaumont-Trento - andata ottavi di finale. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports , canale 204 della piattaforma Sky, , in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv. MERCOLEDI' 14 MARZO: 20.30 Chaumont Volley-Ball 52 Haute-...

Volley - Champions League 2018 : PGE Skra Belchatow-Civitanova - andata ottavi di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 14 marzo si gioca PGE Skra Belchatow-Civitanova, anData degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia saranno impegnata nella bolgia dell’Atlas Arena di Lodz: non sarà semplice fare la differenza di fronte a 13000 spettatori che sosterranno la corazzata polacca guiData da Roberto Piazza. La Lube dovrà davvero superarsi contro Wlazly e compagni: serviranno i migliori Osmany ...

Volley - Champions League 2018 : Chaumont-Trento - andata ottavi di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 14 marzo si gioca Chaumont-Trento, anData degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I dolomitici saranno impegnati contro i Campioni di Francia, formazione guiData dal mitico Professore Silvano Prandi al debutto assoluto nella massima competizione continentale. I ragazzi di coach Lorenzetti partono con i favori del pronostico ma non devono sottovalutare la compagine transalpina che è in grado di ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia firma il colpaccio : Halkbank steso 3-0 - quarti di finale a un passo. Zaytsev e Atanasijevic da urlo : Perugia ha firmato il colpaccio, ha espugnato la Baskent Sport Hall e ha demolito l’Halkbank Ankara con un sonoro 3-0 (25-18; 25-22; 31-29) nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno seriamente ipotecato il passaggio del turno: basterà conquistare due set nel ritorno in programma settimana prossima al PalaEvangelisti per volare ai quarti di finale. I ragazzi di coach ...

LIVE Volley - Champions League 2018 : Halkbank Ankara-Perugia in DIRETTA. 0-3 - Block Devils verso i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Halkbank Ankara-Perugia, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils vanno a caccia del colpaccio nella tana dell’ostica formazione turca: si preannuncia una partita davvero intensa ed equilibrata, non sarà semplice fare la differenza per gli uomini di coach Bernardi che stanno attraversando un buon momento di forma. I vincitori della regular ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia - si fa sul serio : per il colpaccio ad Ankara. Zaytsev e compagni nella tana dell’Halkbank : La Champions League 2018 di Volley maschile entra nella sua fase più importante e Perugia vola ad Ankara per sfidare l’Halkbank nell’andata degli ottavi di finale. Oggi pomeriggio (ore 15.30 italiane) i Block Devils se la vedranno con la compagine turca in un match già decisivo per il passaggio del turno: la capolista del nostro campionato va a caccia di una pesantissima vittoria in trasferta per alleggerire il ritorno in programma ...

Volley - Champions League 2018 : Halkbank Ankara-Perugia - andata ottavi di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi martedì 13 marzo si gioca Halkbank Ankara-Perugia, anData degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Alla Baskent Sports Hall si gioca una partita fondamentale per il futuro dei Block Devils nella massima competizione continentale: l’obiettivo è quello di sbancare la capitale turca per avvicinarsi ai quarti di finale e continuare a sognare in grande. Zaytsev e compagni se la dovranno vedere contro una ...

Volley : Champions League - partono i PlayOffs 12 - per le tre italiane andata in trasferta : ROMA- La Champions League entra nella fase dei PlayOffs 12 , turno composto da gare di andata e ritorno al termine delle quali, in caso di parità di punti, occorre disputare il Golden Set, , che vede ...