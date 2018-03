Volley | Bruninho si allontana da Modena

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L'Azimut, come tutti i top club europei, sta iniziando in questo periodo ad organizzarsi in vista del mercato e per farsi trovare pronta davanti ai durissimi ostacoli che saranno le altre squadre italiane nella prossima stagione 201872019. Infatti, alcune di loro (stiamo parlando principalmente della Lube Civitanova e della Sir Safety Perugia), sembrano già molto avanti in delle trattative importanti destinate a rinforzare le loro attuali rose. Però in casa gialloblu attualmente la prima preoccupazione non è pensare ad inserire nuovi giocatori di qualità in vista della prossima stagione, ma piuttosto trattenere i propri campioni,su tutti....