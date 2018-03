Volkswagen punta sull' auto elettrica ma non molla il diesel

Metano - un’alternativa concreta per la mobilità sostenibile. Volkswagen ci punta – FOTO : Quando si parla di mobilità pulita, bisogna tenere presente che l’opzione gas continua ad essere una tra le più convincenti. In particolare il Metano, che alla base ha il vantaggio di essere naturale e provenire da fonti rinnovabili. In più ha emissioni simili a quelle delle auto ibride e consente la libera circolazione anche durante i blocchi del traffico. E, fatto non trascurabile, fa risparmiare: costa meno degli altri ...