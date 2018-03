Volkswagen - Il successo della gamma a metano fa sospendere gli ordini

quattroruote

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Laha sospeso glidi Polo, Golf e Golf Variant a. I modelli a gas naturale hanno visto nelle ultime settimane un incremento notevole delle vendite: unche dimostra come, nel nostro Paese, questa alimentazione possa riscuotere i favori dei consumatori in ragione del risparmio che offre erete, che negli anni si è allagata, soprattutto al Centro-Nord, e conta oggi 1.200 distributori. Le concessionarie, anche grazie alla promozione che prevede per la Golf TGI lo stesso prezzoversione a benzina (da 17.900 euro), hanno esaurito la quota di vetture assegnata al mercato italiano. Per evitare attese eccessivamente lunghe, dunque, la Casa ha deciso dii nuovi.Ancora a listino. Le vetture sono comunque ancora a listino: è possibile, infatti, che qualche esemplare sia ancora nella disponibilità dei venditori, magari nello stock o nei ...