Volkswagen dà l' addio al Maggiolino | muore un pezzo di storia dell' auto

Volkswagen - addio Maggiolino : l’auto del ‘think small’ va in pensione : 2018, mondo. La Volkswagen annuncia che non produrrà più il nuovo Maggiolino. Quindi, niente più Maggiolino. 1938, Germania. La Volkswagen inizia a produrre la Typ 1, meglio conosciuta in Italia come Maggiolino se in versione Typ 1/113 M15, o Maggiolone se in versione Typ 1/1302 e 1303. In mezzo, un pezzo di storia dell’automobile, e del costume. Con ottime annate. Il 1959, per esempio. La Volkswagen si prepara a rilanciare il Maggiolino ...