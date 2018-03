Volano i conti di Aeffe e PiquadroAncora in sofferenza Tod’s-SafiloPesa la lentezza

affaritaliani

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Il settore moda-lussonua a registrare risultati altalenanti, coi grandi gruppi ancora in affanno mentre i piccolinuano a guadagnare terreno. Così dopo risultati in calo e con prospettive ancora prudenti anchee Safilo perdono terreno come era già successo ad altri come Prada o Ferragamo, mentree Piquadronuano a correre, beneficiando anche di buoni giudizi degli analisti (che invece col gruppo di Della Valle come con quello di Eugenio Razelli restano a dir poco cauti) Segui su affaritaliani.it