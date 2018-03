Video editor completo e professionale per Windows e MAC

Google Foto si aggiorna : in arrivo un nuovo editor per i Video : Ancora una volta l'aggiornamento di Google Foto non porta novità visibili, ma ne nasconde alcune sotto il cofano: un nuovo editor per i video, miglioramenti alla ricerca e altro ancora. L'articolo Google Foto si aggiorna: in arrivo un nuovo editor per i video proviene da TuttoAndroid.

Xbox One : Microsoft potrebbe implementare un nuovo editor Video chiamato “Mixplay” : I colleghi di Windows Central ci hanno appena informato dell’esistenza di un nuovo brevetto pubblicato da Microsoft solo qualche settimana fa. Il brevetto, depositato presso l’ufficio statunitense Patent and Trademark, descrive un nuovo servizio denominato “Mixplay” destinato ad essere implementato nelle console Xbox One. Leggendo la descrizione, scopriamo alcuni dettagli e ci è facile pensare che si tratti di un software ...

Studiare con i Videogiochi - editoriale : Ancora una volta vedere i videogiochi soltanto nella loro sfera dell'intrattenimento è un grande errore. Il riferimento è al Discovery Tour, modalità di gioco di Assassin's Creed: Origins (gratuita per chi già possiede il gioco e in vendita separatamente a €19,99) in cui è possibile esplorare l'Egitto, le piramidi e comprendere meglio l'ambientazione storica impersonando i vari avatar, da Bayek a Cleopatra. Niente gioco, soltanto ...

Lo strano caso dei film basati sui Videogiochi - editoriale : Era il 1993 quando Bob Hoskins e John Leguizamo interpretarono sul grande schermo i fratelli Mario: Mario e Luigi. Fra scagnozzi metallari, pessime acconciature ed effetti speciali subordinati a un budget di 48 milioni di dollari non ne uscì nulla di buono e, ancora oggi, viene ricordato come un film terribile; chiunque osi dire il contrario mente o è complice. Venticinque anni dopo Nintendo ha ufficializzato che Super Mario tornerà sul maxi ...

L'industria Videoludica italiana deve riconoscere il suo passato se vuole costruire un futuro - editoriale : La storia culturale italiana è ricca e distinta e comprende secoli di grande musica, letteratura, film e arte. Basta visitare qualsiasi delle grandi città del Paese e la dimostrazione di tale tradizione (così come l'orgoglio italiano di farne parte) è ovunque si guardi.La stessa cosa non può essere detta per i videogiochi, un medium relativamente giovane che, ciononostante, ha dato vita a grandi industrie e vibranti comunità creative in tutto il ...

I Videogiochi e il potere dell'inverno - editoriale : Ogni stagione ha i suoi panorami distintivi, le sue sensazioni e le sue peculiarità. Il game design ha assorbito ciò in un modo incredibilmente piacevole. È facile pensare a un'ambientazione di un videogioco che sia immersa nella limpida luce dell'estate o coperta dalla palette dorata dell'autunno. Ciononostante, nessuna stagione è così d'impatto, d'atmosfera e potente come l'inverno. I paesaggi invernali possono essere così perfettamente ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame presenta il track editor : Finalmente è arrivato il momento per Milestone di rivelare tutti i dettagli di una delle feature più attese di Monster Energy Supercross - The Official Videogame: il track editor*. Progettato per dare la possibilità a tutti i fan di vivere l'esperienza del Supercross come mai prima d'ora, il track editor permetterà di creare la propria pista, customizzarla e condividerla online, aprendo le porte a infinite possibilità di gioco.SCEGLI LO ...