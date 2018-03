Via libera del centrodestra a Salvini per trattare sui presidenti di Camera e Senato

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - Via libera : il leghista tratterà con Di Maio : Ore di tensione, il rischio della rottura. Poi Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , riuniti nel primo faccia a faccia post-voto a Palazzo Grazioli, trovano l'accordo: pieno mandato a ...

Vertice di centrodestra : Via libera a Salvini a trattare sulle presidenze delle Camere : Toccherà a Matteo Salvini condurre il dialogo con le altre forze politiche, in particolare il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, in vista dell'elezione dei presidenti delle Camere. La ...

C'è il Via libera alle trivelle in Adriatico : il Consiglio di Stato boccia i ricorsi : Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo: "E' pura follia". M5S: "Adriatico diventerà gruviera". Protesta anche Legambiente

Yahoo! : Via libera alla class action per il furto dei dati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La Bundesliga dà il Via libera alla pubblicità virtuale a bordocampo : Si potranno sfruttare gli spazi pubblicitari negli stadi offrendoli a diversi inserzionisti a seconda dei mercati televisivi di riferimento. L'articolo La Bundesliga dà il via libera alla pubblicità virtuale a bordocampo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

USA - Via libera alle nozze Aetna-CVS Health : sì degli azionisti : Teleborsa, - Gli azionisti di CVS Health e Aetna hanno detto sì alla fusione fra le due società. L'accordo dopo aver ricevuto i necessari via libera dalle autorità dovrebbe essere finalizzato nella ...

BB Biotech : Via libera alla distribuzione di un dividendo di 3 - 30 franchi : L'Assemblea di BB Biotech ha approvato la distribuzione di un dividendo di 3,30 franchi svizzeri per azione. Il provento sarà messo in pagamento il 19 marzo, con record date fissata il 16 marzo 2018 e ...

Trivelle - Via libera a ricerche gas nell'Adriatico : Teleborsa, - Il Consiglio di Stato respingendo i ricorsi presentati dalla Regione Abruzzo, Emilia Romagna e Puglia , contro il ministero dell'Ambiente e la società Spectrum Geo Lfd, ha dato il via ...

EMA - Commissione Ambiente Europarlamento dà Via libera per sede ad Amsterdam : Teleborsa, - Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del ...

Milano : Via libera alla maxi moschea di Sesto San Giovanni da parte del Tar Video : Il Tar ha accolto il ricorso del centro culturale islamico contro lo stop all’edificazione della “grande #moschea” dell’hinterland milanese [Video]. Quindi i lavori di costruzione ripartiranno? È ancora presto per dirlo. La moschea non s’ha da fare. O forse si? La precedente giunta di centrosinistra aveva autorizzato la costruzione di un luogo di culto per i musulmani, fin dal 2013. Ci sono state molte tensioni a to di questa decisione, in ...