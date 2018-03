Vertice notturno del centrodestra a palazzo Grazioli A Matteo Salvini il mandato di

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Al momento della torta di mele, Giorgia Meloni si rivolge ae dice: ", perché non lo fai tu il presidente del Senato?". Al termine di una giornata di tensione, segnata dalla conferenza stampa del numero uno leghista a Strasburgo in cui è stata ribadita la linea anti-Ue del Carroccio, i tre leader delsi incontrano a, residenza romana di Silvio Berlusconi, per la prima volta dopo il voto.Tra un girello per secondo e la torta alla fine, va in scena uninterlocutorio, che si conclude con l'incarico adi parlare con tutti gli altri partiti per negoziare sui prossimi presidenti delle Camere. È questo il piatto principale della cena tra gli alleati del, che si svolge in un clima tattico. È un gioco delle parti quello che va in scena tra i leader, che investonodel ruolo di capo ...