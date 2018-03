Vertice all' Asp sul futuro del Busacca di Scicli

Il Grottaglie perde lo scontro al Vertice con il Mottola e scivola al quinto posto in classifica a sei punti dalla Rutiglianese capolista : Posta in palio alta e partita sentita da entrambe le compagini, ne è uscita fuori una gara con numerose azioni interessanti e frequenti capovolgimenti di fronte. Cronaca Primo tempo equilibrato con le due squadre che, dopo un periodo di studio, hanno creato un numero pari di opportunità per segnare. Il Mottola in una di queste è riuscito a passare in vantaggio ...

Roma - Pallotta furioso : Vertice negli States. Di Francesco rischia? : Roma-Milan 0-2: Cutrone e Calabria stendono i giallorossi , Video Gol e Highlights, Dove vedere Roma-Milan streaming live gratis e diretta TV, oggi 25 febbraio

Erdogan - Coldiretti : “La Turchia invade l’Europa con cibi pericolosi - è al Vertice per allarmi sanitari fatti scattare in Ue” : La Turchia invade l’Unione Europea con cibi pericolosi e si classifica al primo posto, addirittura davanti alla Cina, per allarmi alimentari fatti scattare nella Ue, dai peperoni con pesticidi oltre i limiti ai fichi secchi con eccesso di aflatossine cancerogene, come pure le nocciole e i pistacchi. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della visita del premier Recep Tayyip Erdogan sulla base delle rilevazioni dell’ultimo rapporto Sistema ...

L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi al Vertice delle vendite mondiali di auto nel 2017 : PARIGI - Tra i due litiganti il terzo gode. Il proverbio di antica memoria trova attualissima conferma nel mondo delle quattro ruote, dove nel tradizionale duello Volkswagen-Toyota per la leadership...

Renault-Nissan-Mitsubishi : l'alleanza al Vertice delle vendite mondiali : ... le vendite del Gruppo Renault sono cresciute dell'8,5% e rappresentano 3.761.634 veicoli nel 2017, anno record, prima marca francese al mondo e seconda marca in Europa, ma anche per Dacia. Nissan ...

Dalla campagna elettorale al Vertice di Davos - anche i ricchi pensano? : anche i ricchi pensano? Se così fosse, l’annuale vertice dei potentati economici e nababbi vari in programma a Davos dovrebbe prendere in seria considerazione il tema delle disuguaglianze globali che si sta rivelando una nuova mina sullo sviluppo del pianeta. Tutto lascia però intendere che il disastro sociale e ambientale in corso non preoccupi più di tanto lorsignori. Eppure non si tratta solo di giustizia, ma anche di economia e di ...

**Incidente treno : oggi alle 16 a Milano Vertice interistituzionale** : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Si svolgerà alle 16 di oggi pomeriggio, a Milano, un vertice interistituzionale al quale parteciperà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. Dopo l'incidente accaduto questa mattina pochi minuti prima delle 7 sulla linea Milano-Cremona, Delrio è in

A Chieti arrivano 30mila tonnellate di rifiuti dalla capitale - oggi il Vertice in Regione : Approfondimenti Indifferenziati in arrivo da Roma e dal Lazio, Wwf: 'Cifre incongruenti e informazioni non sufficienti' 10 gennaio 2018 I rifiuti di Roma vengono trasportati a Chieti per 3 mesi, ma ...

Napoli - cresce l'allarme babygang Domani Vertice col ministro Minniti : vertice in Prefettura, Domani a Napoli, alla presenza del ministro dell'Interno, Marco Minniti, sull'escalation di episodi di violenza giovanile che si stanno verificando in questi giorni. Alla ...

Allarme babygang a Napoli domani Vertice con Minniti : vertice in Prefettura, domani a Napoli, alla presenza del ministro dell'Interno, Marco Minniti, sull'escalation di episodi di violenza giovanile che si stanno verificando in questi giorni. Alla ...

Incontro al Vertice Portogallo-Venezuela. "I due paesi approfondiranno le relazioni" : ... si riuniranno sei gruppi di lavoro con la delegazione del Portogallo, che discuteranno questioni relative al petrolio; l'energia elettrica; le infrastrutture; l'istruzione universitaria, scienza e ...

Corea del Nord - sì alle Olimpiadi dopo il Vertice con Seul : invierà una delegazione : La Corea del Nord invierà una delegazione di “alto livello” alle prossime Olimpiadi invernali di Pyeongchang dal 9 al 25 febbraio: è il primo risultato del dialogo tra i rappresentanti di Nord e Sud tenutosi al villaggio di confine di Panmunjom. Nella delegazione, ha reso noto Seul, ci saranno atleti, sostenitori, gruppi di performance artistica, team dimostrativo di taekwondo (arte marziale propria della penisola Coreana) e ...