Venezia | Mose tra ditte non pagate e diffide per lavori eseguiti male Le banche

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Le, non solo italiane, ma europee, sembrano non fidarsi dell’affaree dell’impegno dello Stato di portare a termine, entro il 2020, un’opera che alla fine sarà costata 5 miliardi e mezzo di euro. Il ConsorzioNuova ha, infatti, messo in gara una “procedura competitiva con negoziazione” per l’affidamento del servizio di tesoreria e di finanziamento bancario per il completamento degli interventi per la salvaguardia di. L’importo era di 150 milioni di euro, ma nessun istituto di credito od operatore finanziario ha presentato domanda. La gara 47 del Consorzio, che si è chiusa il 12 marzo, è così andata deserta. Lo stesso esito aveva avuto la precedente gara 46, per un importo di 50 milioni di euro. Un flop abbastanza preoccupante e inspiegabile, visto che le somme da erogare servono per pagare gli importi dovuti alle imprese ...