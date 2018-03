Vela | America’s Cup 2021 – Max Sirena | “Luna Rossa voleva fortemente l’ingaggio di James

Vela - America’s Cup 2021 : inizia la campagna di Luna Rossa. Allenamenti a Cagliari con il Tp52 : Dalle parole si passa ai fatti. La campagna di Luna Rossa verso la prossima edizione dell’America’s Cup, che si terrà nel 2021, ha preso ufficialmente il via. Dopo la sfida lanciata a Team New Zealand e la stesura del protocollo in quanto Challenger of Record, l’imbarcazione comincerà gli Allenamenti in acqua. A Cagliari per la precisione, già sede della campagna per la scorsa Coppa, poi abortita per le polemiche con Oracle. ...