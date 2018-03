Vaticano | Papa Francesco e la clamorosa verità | ecco le 7 righe ' tagliate' dalla lettera

Vaticano - due migranti musulmani per la squadra del Papa : Jallow, a nome di tutti gli stranieri presenti nel belpaese, ci ha tenuto a ringraziare Papa Francesco per l'opportunità concessagli attraverso lo sport. Ansu Sise , invece, è un senegalese di ...

Il Vaticano fa causa a sito cattolico ultraconsevatore critico con Papa Francesco : Scrive Il Giornale che la Segreteria di Stato Vaticana ha dato incarico ai suoi legali dello studio Baker & Mckenzie, tra i più potenti e influenti al mondo, di diffidare www.infoVaticana.com dall'...

Vaticano - Papa Francesco e l'app per la preghiera online : malumori nella Chiesa : Il Papa non può che approvare questa iniziativa che diffonde anche le intenzioni mensili di preghiera aprendosi alla comunità del mondo digitale. Click to pray si muove in questa direzione e cerca di ...

Vaticano - nella squadra di atletica del Papa entrano due migranti musulmani : La squadra podistica del Papa composta da settanta dipendenti della Santa Sede con questa iniziativa simbolica ha deciso di mostrare il valore aggregativo dello sport, adottando simbolicamente i due ...

Vaticano - Papa Francesco : la Papal Foundation dimezza gli aiuti : ... con progetti umanitari scrupolosamente vagliati in tutto il mondo. A ogni progetto vengono elargiti non più 200mila dollari. Ecco perchè, quando alla Charity hanno saputo che l'ospedale americano ...

Nuovi scandali in Vaticano? Ecco le contromisure del Papa : ... in corso di istruzione 'rigo- rosa e segreta' che riguarderebbero, tra l'altro, una personalita molto vicina al Papa e molto apprezzata e conosciuta nel mondo dei media e della cultura, ...

ASIA BIBI - PAPA FRANCESCO INCONTRA LA FAMIGLIA/ Udienza in Vaticano : “Vogliamo pregare con il Santo Padre” : ASIA BIBI, PAPA FRANCESCO INCONTRA la FAMIGLIA. Udienza privata in Vaticano: “Vogliamo pregare con il Santo Padre”, annunciano il marito e la figlia della donna cristiana condannata a morte(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:57:00 GMT)

Vaticano Papa : oggi la Giornata di digiuno e preghiera per Sud Sudan - Congo e Siria : ... inoltre, un passo concreto nella testimonianza condivisa del Vangelo della pace, di cui il mondo ha tanto bisogno'. Il pastore Tveit ha raccolto l'invito che ha esteso alle Chiese del Consiglio, ...

Scandalo pedofilia in Cile/ Inviato Papa incontra vittima Karadima “ora ascoltato”. Vaticano non ‘insabbia’ : Scandalo pedofilia in Cile: l'Inviato del Papa Mons. Scicluna ha incontrato le vittime del sacerdote Karadima. Cruz, «ora mi sono sentito ascoltato e accolto». Il Vaticano non insabbia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Vaticano - altro fallimento di Papa Francesco : alla Sacra Rota il prete-giudice è un pedofilo : ... sia alle cause dei fedeli di ogni parte del mondo. Sebbene sia conosciuta soprattutto per i matrimoni annullati, la Sacra Rota è il tribunale ordinario della Santa Sede e i magistrati, detti prelati ...

Papa : a marzo evento giovani in Vaticano : ANSA, - CITTA' DEL Vaticano, 16 FEB - Trecento giovani arriveranno dal 19 al 24 marzo in Vaticano, per confrontarsi in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre che sarà dedicato proprio alle nuove ...

Vaticano - papa Francesco sui blog che lo criticano : 'Li conosco - ma non li leggo per la mia salute mentale' : Un mondo che ha inevitabilmente scatenato degenerazioni vicine all'insulto, attraverso ad esempio l'uso dei pettegolezzi, che è ciò che più lo ha colpito, come ha lui stesso confessato nei colloqui ...

PAPA BENEDETTO XVI È MALATO?/ Georg Ratzinger - “mio fratello Joseph ha una paralisi” - ma Vaticano lo smentisce : PAPA BENEDETTO XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, "mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. Prego per una buona morte". Ma il Vaticano lo smentisce(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:20:00 GMT)