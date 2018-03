Var | 11 tifosi della Lazio citano in giudizio gli arbitri per il rosso a Immobile col

Calcio : tifosi Lazio contro Var - arbitri a processo per match con Torino (2) : (AdnKronos) – In particolare, nell’atto di citazione gli avvocati Stefano Previti e Flaviano Sanzari si evidenzia come i due errori a brevissima distanza – il Calcio di rigore non assegnato sul punteggio di 0-0 per fallo di mano del granata Falque e l’espulsione di Immobile – abbiano “alterato il regolare corso del gioco” e abbiano concorso “in modo determinate all’esito” del match ...

Lazio-Juve - cena aVariata : la rabbia di lady Inzaghi e dei tifosi : E, come riporta il Corriere dello Sport, si è mosso così il Comitato Consumatori della Lazio coordinato dall'avvocato Mignogna. Sono state raccolte 450 adesioni che hanno l'intento di portare davanti ...

Toro - tornare a vincere per riconquistare i tifosi e salVare la dignità : TORINO - E' la settimana della delusione: polemiche, confronti, bombe carta e rabbia da parte del popolo granata che si sente tradito. L'Europa comincia ad essere lontana anche se nel calcio può ...

Var - Rosetti : 'Probabile introduzione ai mondiali russi. Presto immagini visibili anche ai tifosi allo stadio' : Roberto Rosetti, supervisore del progetto Var in Italia - ospite di 'Radio anch'io sport' - promuove la tecnologia che l'Italia sta sperimentando, con Germania, Portogallo e, dall'inizio dell'anno, ...

Lazio - i tifosi protestano e preparano una class action contro il Var : LE PARTITE CONTESTATE - Come riporta il Corriere dello Sport , se il giudice ordinario darà ragione al comitato, la class action contesterà 'l'erronea applicazione del protocollo Var nelle partite ...

Sampdoria - Marassi fischia AlVarez : Pradè lo difende e ‘bacchetta’ i tifosi : La Sampdoria vola in classifica. Sono 41 i punti conquistati dai blucerchiati in 24 giornate di Serie A. La qualificazione all’Europa League è diventato l’obiettivo principale della squadra di Giampaolo, che si trova addirittura a soli 6 punti dal quarto posto che significherebbe Champions League. Un ruolo di primo piano, da qui alla fine della stagione, possono giocarlo i tifosi che a ‘Marassi’ spesso risultano il 12° ...

Samp - successo per 2-0 sul Verona. Giampaolo ai tifosi : «Sostenete AlVarez» | : Rotonda vittoria per i blucerchiati, che hanno così allungato a 5 la striscia di risultati utili consecutivi

Inter - il rinforzo potrebbe arriVare a parametro zero : piace molto ai tifosi Video : La dirigenza nerazzurra non dorme mai. Nonostante il momento delicato per l'Inter [Video], che ha steccato le due ultime uscite stagionali, gli uomini di mercato sono incessantemente alla ricerca di nuove soluzioni per rinfoltire la rosa di Spalletti. Uno dei punti focali del calciomercato sara' incentrato proprio sulla ricerca di un difensore centrale. L'allenatore nerazzurro si ritrova la coperta troppo corta avendo a disposizione in rosa i ...