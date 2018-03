Vaccini | Lorenzin | “Risultati positivi per i bambini | ora pensiamo agli adulti”

Vaccini - ministro Lorenzin : risultati oltre le aspettative : “Non abbiamo dati Regione per Regione – spiega, in riferimento ai Vaccini, il ministro Lorenzin a margine del convegno “Prevenzione Alpha” a Roma – spero di averli presto in modo tale da fare una presentazione di tutti i dati divisi per gruppi di vaccinazione e per territori cosi’ da avere l’andamento epidemiologico e per poter fare una prima valutazione. Certo e’ che dai dati emersi ...

Vaccini obbligatori - il decreto Lorenzin funziona. Decine di bimbi esclusi da scuola in tutta Italia : Il decreto Lorenzin per l'obbligo vaccinale ha ottenuto i risultati sperati: "Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto. Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella soglia”.Continua a leggere

Bimbi senza Vaccini non finiranno l'anno scolastico : diktat della Lorenzin : Dietro ai no vax, insomma, ci sarebbero 'gruppi di interesse' e 'tutti quelli che vogliono vendere una medicina che non esiste, che rifiutano la scienza'. La Lorenzin ha precisato che la cultura ...

Vaccini - Lorenzin : bambini non in regola vanno espulsi dalle scuole : Vaccinazioni obbligatorie scolastiche: a pochi giorni dal termine ultimo per mettersi in regola con tutti i Vaccini previsti dalla legge, i bambini che non risulteranno, nella data prevista del 10 marzo, regolarmente vaccinati o in prenotazione per effettuarli, potranno essere espulsi dalle scuole e non finire il corso del loro anno scolastico. Lorenzin: i termini ultimi per mettersi in regola con le vaccinazioni scolastiche Il Ministro della ...

Vaccini - Lorenzin : dal 10 marzo sanzioni a chi non li fa per motivi ideologici : Dal 10 marzo saranno sanzionati solo i genitori che si rifiutano di vaccinare i figli per motivi ideologici. Non avrà problemi, invece, chi ha avuto contrattempi di altra natura ma è deciso a vaccinare. Lo ha spiegato la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, a margine oggi a Roma della presentazione del portale della salute dell’Istituto superiore di Sanità. Dopo il 10 marzo, termine previsto per presentare le certificazioni di avvenuta ...

Vaccini - Lorenzin : “Sanzioni per chi non in regola per ideologia” : Vaccini, Lorenzin: “Sanzioni per chi non in regola per ideologia” “Ci sara’ un’applicazione pedissequadella legge – ha detto il ministro – Chi pensavache non facessimo sul serio si sbagliava di grosso” Continua a leggere L'articolo Vaccini, Lorenzin: “Sanzioni per chi non in regola per ideologia” sembra essere il primo su NewsGo.

Vaccini - il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin : “A gennaio 164 casi e due decessi” : Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: “A gennaio 164 casi e due decessi” “Purtroppo i dati non sono buoni. Questo ci fa capire come le battaglie per la sicurezza richiedono tempo”, ha aggiunto il ministro della Salute riguardo alla recrudescenza del morbillo che ha colpito l’Italia dopo le campagne mediatiche dei No […] L'articolo Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: ...

Lorenzin da Napoli : 'Mamme - non ascoltate chi specula sui Vaccini' : 'I più grandi scienziati del mondo - ha affermato - dicono una cosa molto semplice e cioè che per salvare e mettere in sicurezza i nostri figli dobbiamo vaccinare'. 'Le resistenze anti scientifiche - ...

Chiamparino tira la volata alla Lorenzin : "Sui Vaccini si è opposta al bar sport della Rete" : 'Un grazie sincero a Beatrice Lorenzin cominciando dalla battaglia per i vaccini, in controtendenza rispetto al bar sport della Rete. Ha dimostrato che se si parla alla testa della gente, e non alla ...

Vaccini : Lorenzin - da Lega posizioni pericolose - successe anche con Stamina. : Lorenzin chiarisce infine la linea che viene proposta da Cp in vista delle elezioni: "Noi siamo per il metodo scientifico, in sanità come in economia. La Lombardia è ripartita, ma anche in una ...

Vaccini : Lorenzin - da Lega posizioni pericolose - successe anche con Stamina : E' una forza politica che per esempio sostenne Stamina che, ricordo, è arrivata a Brescia. E non è casuale questo, per come" i promotori del metodo "sono stati difesi dalla Lega anche quando Andolina ...

Vaccini - Lorenzin : "Stop alle false notizie scientifiche" : "Non è mai un'occasione sprecata quella per fare un controllo veridicità, fake, alle affermazioni di Salvini che ogni giorno ci diletta di affermazioni degne di un leader nazionale di grandissima levatura...

Vaccini - ministro Lorenzin : basta fake news - lasciare ai medici il loro mestiere : “Il vaccino contro il tetano salva la vita, il vaccino contro la pertosse ti salva la vita, quello contro la polio, e potrei continuare su tutti, compreso il vaccino per il morbillo, parotite e varicella che se contratti da adulti o in una fase particolare possono indurre a rischi molto gravi i pazienti che ne vengono colpiti“: lo ha dichiarato oggi il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in riferimento al tema dei Vaccini, molto ...

Beatrice Lorenzin : nessuna proroga Vaccini - multe dopo 10 marzo : Vaccinazione a scuola dell'obbligo. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, annuncia: niente proroga, dopo il 10 marzo scatteranno le sanzioni.