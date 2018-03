Vaccini | assessore Sicilia | nell’isola recuperati quarantamila bambini

Vaccini : assessore Verona - nessuna proroga dopo il 10 marzo : Verona, 26 feb. (AdnKronos) - A partire da lunedì 12 marzo la frequenza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali sarà possibile per i soli bambini in regola con gli obblighi vaccinali. Lo conferma una nota del Ministero della Salute in risposta al Settore Istruzione del Comune di Veron