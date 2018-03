: Usa, centinaia di studenti in marcia verso la Casa Bianca contro le armi - repubblica : Usa, centinaia di studenti in marcia verso la Casa Bianca contro le armi - repubblica : Usa, spari in una scuola dell'Alabama: due studenti colpiti, morta ragazza di 17 anni - CybFeed : #Usa, studenti in marcia contro le armi -

Dalla Florida a New York, in New Jersey e in molti altri Stati americani, migliaia diprovenienti da più di tremila scuole si sono messi inper chiedere leggi più restrittive sullee l'obbligo deilli di background prima di ogni vendita. Diverse le forme di protesta messe in atto, tutti però resteranno fuori dalle aule almeno 17 minuti, un minuto per ogni vittima della Marjory Stoneman Douglas High School. Il National School Walkout è iniziato alle 10 del mattino. "Il futuro siamo noi",hanno avvisato.(Di mercoledì 14 marzo 2018)