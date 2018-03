Uomini e Donne News | Mariano sotto accusa | il dolce gesto di Valentina

Uomini e Donne - colpo di scena in arrivo per Mariano? Parla Federica : Uomini e Donne, Federica Pattacini si è eliminata: Mariano Catanzaro va a riprenderla? colpo di scena Dopo la puntata andata in onda su Canale 5 il 13 Marzo 2018, la corteggiatrice Federica ha lasciato un preciso commento social. Nel corso di queste ultime puntate di Uomini e Donne, Mariano si è dato da fare nel […] L'articolo Uomini e Donne, colpo di scena in arrivo per Mariano? Parla Federica proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma punta nuovi corteggiatori : Gemma Galgani pronta a voltare pagina a Uomini e Donne Il Trono Over tornerà protagonista a Uomini e Donne oggi pomeriggio. L’appuntamento del mercoledì con il talk dei sentimenti Mediaset punterà infatti proprio sul segmento senior della trasmissione che occupa solitamente le ultime tre puntate della settimana. Maria De Filippi continua a riservare grande spazio al Trono Over, grazie al successo di ascolti riscontrato e ai colpi di ...

Uomini e Donne : Marco Firpo in ospedale - operato per la seconda volta! : Molti fans di Uomini e Donne Over si sono accorti che Marco Firpo non è più in trasmissione. Per quale motivo? Il cavaliere delle cinque terre è ricoverato in ospedale ed ha subito la seconda operazione! Ecco l’ultimo bollettino medico! Assente nel corso dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, Marco Firpo ha fatto sorgere il sospetto che volesse abbandonare il programma. Da alcune indiscrezioni ...

Gossip : Francesco Monte tra Paola e il ritorno a Uomini e donne Video : Nonostante abbia abbandonato l'Isola dei famosi più di un mese fa, #Francesco Monte continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati dal #Gossip nostrano; le apparizioni pubbliche del bel pugliese si contano sulle dita di una mano, ma sia i siti che i giornali non smettono di occuparsi della sua vita, sopratutto quella privata. Grazie ai social network, dunque, abbiamo scoperto che l'ex tronista ha riabbracciato Paola Di Benedetto, ma ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani commuove i fan : la confessione sulla mamma (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani, stuzzicata dai fan, sbotta e svela un retroscena sulla sua mamma: "Non sfogare le vostre frustrazioni contro di me"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Donne elette in Parlamento ancora sotto la soglia di legge Gli Uomini più del 60% : Numeri in crescita: 34%. Ma sotto la soglia prevista dalla legge elettorale. Nell’elenco degli eletti gli uomini sono più del 60%. Vale per tutti i partiti, o quasi: fa eccezione il Movimento 5 Stelle

Uomini e Donne/ Giordano e Luigi nuovi tronisti? Il pubblico spera nella "non scelta" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Critiche per Nilufar Addati e Sara Affi Fella: il pubblico vuole Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni prossimi tronisti!(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Nicolò Fabbri/ Uomini e Donne - le sue parole dopo l'addio al programma : Nella puntata di oggi, martedì 13 marzo, del trono classico di Uomini e Donne vedremo l’esterna tra Sara Affi Fella e Nicolò Fabbri. Il corteggiatore poco interessato alla tronista?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:37:00 GMT)

Uomini E DONNE / Nicolò Ferrari chiude con Nilufar : "Merito molto di più - buona scelta!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico e news: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini. Sarà lui la scelta? Gli indizi della mamma della tronista sui social.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta sfoggia il fisico sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani ritrova il sorriso dopo l'addio a Giorgio Manetti. Il sogno dei fans per Tina Cipollari tronista.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:18:00 GMT)

News Uomini e Donne - Lorenzo ammette : “Sogno di salire sul trono” : Lorenzo Riccardi desidera il trono a Uomini e Donne? ecco le sue parole Lorenzo Riccardi è uno dei protagonisti indiscussi della stagione attuale di Uomini e Donne, amato soprattutto per la sua estrosità e per la sua simpatia. Chi segue il programma sa che Lorenzo ha affascinato o sin da subito sia Sara Affifella che a Nilufar Addati, a tal punto da indurre le due troniste a punzecchiarsi più volte e contenderselo. Nei primi mesi della sua ...

Uomini e Donne anticipazioni : Nilufar Addati ha scelto? L’addio di Nicolò Ferrari : Uomini e Donne anticipazioni, con un messaggio Nicolò Ferrari dice addio a Nilufar Addati: la tronista ha scelto? Nella puntata andata in onda oggi Nicolò Ferrari, dopo aver scoperto del ritorno di Nilufar Addati da Lorenzo Riccardi, ha lasciato Uomini e Donne insieme a Giordano Mazzocchi I due corteggiatori, infatti, si sono mostrati molto insofferenti nei confronti della tronista e, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Nilufar ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 14 marzo 2018 : Gemma e Tina - atti di bullismo in studio! : La nuova Puntata Uomini e Donne Over sarà ricca di tantissimi colpi di scena. E’ inutile dire che tra Tina e Gemma si stilerà una nuova guerra, ma questa volta le due protagoniste si prenderanno a torte in faccia! Uomini e Donne: Gemma Galgani ancora protagonista della Puntata di Oggi! Maria De Filippi apre la nuova Puntata Uomini e Donne Over salutando i tre opinionisti, Tina, Gianni e Tinì. La conduttrice manda in ...

Uomini e Donne - Mariano senza freni bacia tutte. E arriva la nuova schiera di corteggiatrici : Al Trono Classico di "UominieDonne", Mariano Catanzaro si dà alla gastroscopia delle corteggiatrici. C'è poco da ridere e molto da piangere per il comportamento del tronista napoletano che fa lo show ...