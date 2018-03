Uomini e Donne | l' indiscrezione | Jeremias Rodriguez non sale sul trono per una

Elisa Isoardi - parla la compagna di Salvini : “Per amore starò nell’ombra. Non è facile per le donne di Uomini potenti” : “Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra“. Elisa Isoardi, conduttrice televisiva e fidanzata di Matteo Salvini, racconta al settimanale Oggi il suo rapporto con il ...

“Costretta a farlo per Giorgio”. Gemma non aveva i soldi e a Uomini e Donne non nasconde i suoi problemi economici. “Dovevo pur pagare il biglietto del treno per Firenze…” : Di Gemma Galgani, ormai, sappiamo quasi tutto. Protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, la ex di Giorgio Manetti non è ancora stata spodestata da alcuna altra dama, nonostante siano anni che partecipa al programma di Maria De Filippi. Anzi, adesso ‘rischia’ pure una promozione, visto che ha chiesto alla produzione di prendere il posto di Tina Cipollari al trono classico. La vedremo quindi anche in veste di ...

Uomini e donne : segnalazione sulla presunta relazione tra Anna e Giorgio : La presunta storia d'amore segreta tra Giorgio e Anna tiene banco ormai da settimane nel salotto di Uomini e donne. E' soprattutto l'opinionista Gianni Sperti ad accusare i due di fingere interesse per i corteggiatori che si avvicendano di settimana in settimana. Numerosi, infatti, sono stati gli scontri che si sono susseguiti negli ultimi tempi tanto da portare la (presunta) coppia ad allontanarsi per un periodo di circa tre settimane. I due ...

Uomini e Donne - Tina show : stavolta se la prende col pubblico in studio : Tina Cipollari ha aperto un nuovo fronte di battaglia. In occasione della puntata di oggi, l’opininista di “Uomini e Donne&rdquo...

Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, ANNA TEDESCO decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.

Uomini e Donne - trono classico anticipazioni : SARA evita LUIGI - NICOLO’ bacia nuovamente MARTA : E’ accaduto un po’ di tutto nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne avvenuta lunedì 12 marzo 2018; è dunque arrivato il momento di scoprire quali sono le novità nei percorsi di Mariano Catanzaro, Nicolò Brigante, Nilufar Addati e SARA Affi Fella. Dopo un primo bacio poco “coinvolgente”, a detta degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, LUIGI Mastroianni ha deciso di tornare alla carica con SARA ma ...

GEMMA GALGANI torna ad essere la protagonista del trono over di Uomini e Donne: tra nuovi corteggiatori e un possibile futuro da opinionista, sono tante le novità per la dama.

Bufera di critiche per Maria De Filippi dopo il siparietto del cavaliere DOMENICO, che ha baciato Tina e Gemma, in una delle ultime puntate del trono over di UOMINI e DONNE.

Uomini e Donne gossip - Andrea Cerioli insieme a Ilenia Pastorelli? La foto : gossip Uomini e Donne, Andrea Cerioli fidanzato con l’attrice Ilenia Pastorelli? La prova L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli torna a far parlare di sé, anche se involontariamente. I fan del bellissimo bolognese si sono resi conto di un particolare scatto apparso sui social network, più precisamente sul profilo Instagram di una nota […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli insieme a Ilenia Pastorelli? La ...

Anna Tedesco abbandona Uomini e Donne! Una dama la smaschera! : A Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco abbandona definitivamente la trasmissione dopo che una dama, l’ha smascherata in diretta! Ecco le anticipazioni derivanti dalla nuova rivista Uomini e Donne Magazine! Durante le ultime registrazioni Uomini e Donne Over è accaduto un episodio alquanto spiacevole. In studio una dama ha smascherato Anna Tedesco e questa terminata la sfilata, ha deciso di abbandonare la trasmissione! A rivelare la ...

Bufera a Uomini e Donne - Mariano Catanzaro troppo focoso scatena il pubblico : Bufera a Uomini e Donne, Mariano Catanzaro troppo focoso scatena il pubblico Bufera su Mariano Catanzaro. Il tronista di Uomini e Donne sta facendo parlare di sé attirandosi le critiche dei fan del ...

Bufera di critiche per Maria De Filippi dopo il siparietto del cavaliere Domenico, che ha baciato Tina e Gemma, in una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne.

Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.

Jeremias Rodriguez a Uomini e donne, ecco perché non ci sarà il salto del fratello di Belen dal Grande Fratello Vip al programma di Maria De Filippi come tronista. Le ipotesi sul rifiuto.