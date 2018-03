Uomini e Donne anticipazioni | Gemma punta nuovi corteggiatori

Uomini e Donne : Marco Firpo in ospedale - operato per la seconda volta! : Molti fans di Uomini e Donne Over si sono accorti che Marco Firpo non è più in trasmissione. Per quale motivo? Il cavaliere delle cinque terre è ricoverato in ospedale ed ha subito la seconda operazione! Ecco l’ultimo bollettino medico! Assente nel corso dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, Marco Firpo ha fatto sorgere il sospetto che volesse abbandonare il programma. Da alcune indiscrezioni ...

Gossip : Francesco Monte tra Paola e il ritorno a Uomini e donne Video : Nonostante abbia abbandonato l'Isola dei famosi più di un mese fa, #Francesco Monte continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati dal #Gossip nostrano; le apparizioni pubbliche del bel pugliese si contano sulle dita di una mano, ma sia i siti che i giornali non smettono di occuparsi della sua vita, sopratutto quella privata. Grazie ai social network, dunque, abbiamo scoperto che l'ex tronista ha riabbracciato Paola Di Benedetto, ma ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani commuove i fan : la confessione sulla mamma (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani, stuzzicata dai fan, sbotta e svela un retroscena sulla sua mamma: "Non sfogare le vostre frustrazioni contro di me"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Donne elette in Parlamento ancora sotto la soglia di legge Gli Uomini più del 60% : Numeri in crescita: 34%. Ma sotto la soglia prevista dalla legge elettorale. Nell’elenco degli eletti gli uomini sono più del 60%. Vale per tutti i partiti, o quasi: fa eccezione il Movimento 5 Stelle

Uomini e Donne/ Giordano e Luigi nuovi tronisti? Il pubblico spera nella "non scelta" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Critiche per Nilufar Addati e Sara Affi Fella: il pubblico vuole Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni prossimi tronisti!(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Nicolò Fabbri/ Uomini e Donne - le sue parole dopo l'addio al programma : Nella puntata di oggi, martedì 13 marzo, del trono classico di Uomini e Donne vedremo l’esterna tra Sara Affi Fella e Nicolò Fabbri. Il corteggiatore poco interessato alla tronista?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:37:00 GMT)

Uomini E DONNE / Nicolò Ferrari chiude con Nilufar : "Merito molto di più - buona scelta!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico e news: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini. Sarà lui la scelta? Gli indizi della mamma della tronista sui social.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta sfoggia il fisico sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani ritrova il sorriso dopo l'addio a Giorgio Manetti. Il sogno dei fans per Tina Cipollari tronista.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:18:00 GMT)

News Uomini e Donne - Lorenzo ammette : “Sogno di salire sul trono” : Lorenzo Riccardi desidera il trono a Uomini e Donne? ecco le sue parole Lorenzo Riccardi è uno dei protagonisti indiscussi della stagione attuale di Uomini e Donne, amato soprattutto per la sua estrosità e per la sua simpatia. Chi segue il programma sa che Lorenzo ha affascinato o sin da subito sia Sara Affifella che a Nilufar Addati, a tal punto da indurre le due troniste a punzecchiarsi più volte e contenderselo. Nei primi mesi della sua ...

Uomini e Donne anticipazioni : Nilufar Addati ha scelto? L’addio di Nicolò Ferrari : Uomini e Donne anticipazioni, con un messaggio Nicolò Ferrari dice addio a Nilufar Addati: la tronista ha scelto? Nella puntata andata in onda oggi Nicolò Ferrari, dopo aver scoperto del ritorno di Nilufar Addati da Lorenzo Riccardi, ha lasciato Uomini e Donne insieme a Giordano Mazzocchi I due corteggiatori, infatti, si sono mostrati molto insofferenti nei confronti della tronista e, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Nilufar ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 14 marzo 2018 : Gemma e Tina - atti di bullismo in studio! : La nuova Puntata Uomini e Donne Over sarà ricca di tantissimi colpi di scena. E’ inutile dire che tra Tina e Gemma si stilerà una nuova guerra, ma questa volta le due protagoniste si prenderanno a torte in faccia! Uomini e Donne: Gemma Galgani ancora protagonista della Puntata di Oggi! Maria De Filippi apre la nuova Puntata Uomini e Donne Over salutando i tre opinionisti, Tina, Gianni e Tinì. La conduttrice manda in ...

Uomini e Donne - Mariano senza freni bacia tutte. E arriva la nuova schiera di corteggiatrici : Al Trono Classico di "UominieDonne", Mariano Catanzaro si dà alla gastroscopia delle corteggiatrici. C'è poco da ridere e molto da piangere per il comportamento del tronista napoletano che fa lo show ...

Impotenza - prostata - calcoli : gli Uomini si ammalano più delle donne. I 10 segreti per campare più a lungo : Il sesso debole? Sembra proprio che siano gli uomini, non le donne. Ingrossamento della prostata, con 3 milioni di italiani colpiti, disfunzione erettile, con altri 3 milioni, eiaculazione precoce (4 milioni), calcolosi (2 milioni), tumori (1,2 milioni), malattie infettive e infiammatorie (1 milione

Trapianti rene - le donne più altruiste degli Uomini : Trapianti rene, le donne più altruiste degli uomini I numeri forniti da Eurotransplant Continua a leggere L'articolo Trapianti rene, le donne più altruiste degli uomini proviene da NewsGo.