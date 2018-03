United | Mourinho | Non è la fine del mondo | questo è il calcio

LIVE Manchester United-Siviglia - Champions League in DIRETTA : 0-0. Montella cerca l’impresa all’Old Trafford contro Mourinho. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SHAKHTAR CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ROMA-SHAKHTAR Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio tra Manchester United e Siviglia. All’Old Trafford la truppa del tecnico portoghese José Mourinho incrocia la compagine guidata dal nostro Vincenzo Montella. Si riparte dallo 0-0 maturato all’andata ...

Il Manchester United a Pogba : “O con Mourinho al 100% - o sei fuori” : Il Manchester United a Pogba: “O con Mourinho al 100%, o sei fuori” Il Manchester United a Pogba: “O con Mourinho al 100%, o sei fuori” Continua a leggere L'articolo Il Manchester United a Pogba: “O con Mourinho al 100%, o sei fuori” proviene da NewsGo.

Pogba salta il Liverpool. Il Manchester United : 'O con Mourinho o sei fuori' : LONDRA - Paul Pogba salterà la sfida con il Liverpool . Il centrocampista francese non ha recuperato da un infortunio subito ieri in allenamento, stando alle notizie ufficiali. Al di là dei problemi ...

Premier League - Salah sfida Mourinho : il clou è United-Liverpool : La sfida tra il Manchester United e Liverpool domani alle 13.30 all'Old Trafford è il clou del weekend europeo, intermezzo tra due settimane di Coppe. Tra gli altri appuntamenti interessanti Siviglia-...

Mourinho : 'Questa è l'ultima stagione di Ibrahimovic allo United' : Si avvia al capolinea l'avventura di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United: è stato lo stesso José Mourinho a confermare che i prossimi saranno gli ultimi mesi dello svedese all'Old Trafford. Dopo ...

United - Mourinho : 'Ibrahimovic ci lascerà a fine stagione' : TORINO - ' Zlatan Ibrahimovic tornerà in campo soltanto quando capirà che è il momento giusto, anche se questa sarà con ogni probabilità la sua ultima stagione al Manchester United' . Lo ha detto il ...

Manchester United : Mourinho bussa a Lazio e Napoli : Mourinho pesca sul calciomercato italiano. Secondo il Corriere dello Sport , nel mirino del Manchester United ci sono i centrocampisti Milinkovic-Savic , Lazio, e Jorginho , Napoli, .

'Pizzino' di Mourinho in United-Chelsea - Matic ne rivela il contenuto... sorprendente : ROMA - Una scena divertente e al limite del surreale quella a cui si è assistiti all' Old Trafford nella gara vinta 2-1 in rimonta dal Manchester United sul Chelsea di Antonio Conte . Nei minuti ...

Manchester United-Chelsea - Mourinho : 'Stretta di mano con Conte? Non servono parole' : La stretta di mano prima e dopo una partita è l'immagine del rispetto che si deve a chiunque faccia parte del mondo del calcio". Poi lo Special One inizia a parlare in terza persona: "Mourinho e ...

Manchester United-Chelsea - Conte : 'Con Mourinho tutto tranquillo. Meritiamo questa classifica' : Avevamo dominato e creato molto, invece abbiamo perso" ha commentato Conte al termine della partita, intervistato da Sky Sport. Niente scuse Nonostante tutta l'amarezza per il risultato maturato, in ...

Mourinho supera Conte : delirio Manchester United contro il Chelsea : Si è concluso il big math valido per la 28^ giornata di Premier League, in campo Manchester United e Chelsea che si sono affrontate in una partita che ha regalato emozioni clamorose. Saluto freddo ad inizio partita tra Mourinho e Conte, poi il match diventa caldissimo. Gara che inizia a ritmi altissimi, è il Chelsea a passare in vantaggio al 32′, il marcatore è il solito Willian che sta disputando una stagione importante. Lo United non si ...

Premier League - Mourinho : prima la carezza a Conte - poi la rimonta. Lo United batte il Chelsea 2-1 : È finita con un'altra stretta di mano , anche questa senza alcun trasporto, e una leggera carezza di Josè Mourinho ad Antonio Conte il big match dell'Old Trafford tra Manchester United e Chelsea, ...

Manchester United Chelsea 2-1 - gol e highlights : Mourinho batte Conte grazie a Lukaku e Lingard : ... nelle scorse settimane, in uno scontro verbale a distanza senza esclusione di colpi con insulti reciproci che hanno fatto il giro del mondo. I Red Devils arrivano dalla sconfitta, prima della sosta, ...