United Airlines costringe una cliente a mettere il cane nella cappelliera | il cucciolo

L'aereo dell' United Airlines perde pezzi del motore in volo. Atterraggio di emergenza a Honolulu : Un volo United Airlines è stato costretto ieri ad effettuare un Atterraggio di emergenza all' aeroporto di Honolulu , nelle Hawaii, dopo la rottura del rivestimento esterno di uno dei motori, che si è staccato cadendo nell'Oceano Pacifico. Lo riporta la Cnn.Le immagini video riprese da alcuni passeggeri a bordo del volo UA1175 proveniente da San Francisco e diretto a Honolulu , mostrano il motore 'scoperchiato' e traballante del ...

La compagnia aerea statunitense sta usando una carta più leggera per la rivista offerta ai passeggeri, risparmiando così 640mila litri di carburante all'anno