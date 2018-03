United Airlines | cane viene costretto a viaggiare chiuso nella cappelliera e muore

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Un cagnolino di 10 mesi è morto per esser stato rinnelle cappelliere durante un volo della, in viaggio da Houston a New York. I proprietari sono stati costretti dall’equipaggio di bordo a farl’animalesua gabbietta ma all’interno delle cappelliere: il cucciolo è morto prima dell’arrivo all’aeroporto La Guardia. Alcuni passeggeri hanno raccontato di averlo sentito più volte piangere e abbaiare durante il volo, ma nessuno è intervenuto. La compagnia si è assunta tutte le responsabilità e si è scusata con i proprietari, spiegando in un comunicato che si è trattato di “un incidente che non sarebbe mai dovuto accadere in quanto gli animali non dovrebbero mai essere collocati nelle cappelliere. Ci assumiamo la piena responsabilità di questa tragedia“. L’assistente di volo, di cui non sono state fornite le ...