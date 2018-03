Un’aorta stampata in 3d per migliorare gli interventi al cuore

wired

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Quando si tratta di sostituire la valvola cardiaca dell’aorta, i chirurghi hanno davanti due possibilità: intervenire aaperto, incidendo cioè il torace del paziente, oppure risalire con una sonda attraverso l’arteria femorale con un approccio meno invasivo. Si decide la più adatta tra le opzioni caso per caso, a seconda della complessità del disturbo e delle condizioni del paziente. Ma è una scelta tutt’altro che semplice. Per aiutare i cardiochirurghi a intraprendere la via più opportuna, un team di medici dell’Ohio State University Wexner Medical Center ha lavorato assieme a un gruppo di ingegneri dell’Ohio State’s College of Engineering per costruire modelli, di volta in volta e per ciascun paziente, delle componenti anatomiche sulle quali intervenire. I modelli artificiali, che vengono realizzati attraverso la stampa 3D, vengono messi alla prova e diventano un ...