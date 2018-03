Una Vita anticipazioni | CELIA torna dall’INGHILTERRA con un nuovo look

tvsoap

(Di mercoledì 14 marzo 2018) In diversi nostri post dedicati alledi Una, vi abbiamo parlato della volontà di(Ines Aldea) di annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo): una volta accantonata l’infatuazione per il ladruncolo Cruz Bengoa (Dani Luque), la consorte tradita sentirà la necessità di doversi allontanare dal quartiere di Acacias per un certo periodo e si recherà in Inghilterra per far visita a Tano (Oscar Ortuño). Questo segnerà l’inizio di una storyline che porterà al ritorno di Consuelo Pedrò Santamaria (Mabel del Pozo), la madre di. Che cosa succederà? Molto semplice: Consuelo, rita nella cittadina per fare le veci della figlia, comunicherà a Felipe di essere a conoscenza della relazione che ha avuto con la domestica Huertas Lopez (Sandra Blazquez) e, oltre ad accusarlo di essersi sposato con la consanguinea per ...