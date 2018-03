Una pianta che depura

Trapiantato tessuto ovarico in Una donna sterile : Per la prima volta in Lombardia una donna sterile potrà avere una gravidanza in futuro grazie al trapianto di tessuto ovarico, precedentemente prelevato dalla stessa e crioconservato. L’intervento è stato eseguito dall’équipe dell’Unità di Ginecologia e ostetricia e del Centro scienze della natalità dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – una delle 18 strutture di eccellenza del Gruppo ospedaliero San Donato – diretti dal professor Massimo Candiani, ...

Come rinvasare Una pianta : Come rinvasare una pianta: le istruzioni per eseguire un corretto rinvaso di piante appena comprate, piante grasse, piante grandi o piante in fioritura. (altro…) The post Come rinvasare una pianta appeared first on Idee Green.

Impiantato il primo occhio bionico in Italia - Una donna cieca potrà vedere luci e ombre : Per la prima volta in Italia, presso l'Unità di Oculistica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, è stato eseguito l'impianto di una protesi sottoretinica - un vero e proprio modello di retina artificiale - ad una...

Retina artificiale impiantata ad Una donna non vedente : La paziente sottoposta al delicato intervento chirurgico è una donna di 50 anni che soffriva da anni di una malattia genetica, l'intervento si è svolto presso l'ospedale di Milano il conosciutissimo, San Raffaele. È il primo caso in Italia che ha eseguito questo tipo di operazione. La donna era del tutto non vedente ma sottoponendosi all'operazione, che consiste nell'impianto di una protesi, ora sarà in grado di percepire ombre e bagliori di ...

Scoperta in Abruzzo Una pianta unica al mondo : cresce solo in una valle del Monte Ocre : I Ricercatori del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Università di Camerino), Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci, in collaborazione con Luca Bracchetti (Università di Camerino), Dimitar Uzunov (Università della Calabria) e Riccardo Pennesi (Università di Trieste), hanno completato lo studio e la descrizione di una specie nuova per la scienza, cioè mai osservata prima. Fabio Conti ...

Losanna-Roma - realizzano la prima mano bionica con senso tattile e la impiantano su Una donna italiana : Si chiama Almerina Mascarello , è italiana (vive in Veneto) ed è stata una delle protagoniste che può testimoniare quali passi da gigante ha fatto e continua a fare la scienza in campo medico . In un tragico incidente avvenuto sul posto di lavoro Almerina aveva perso la mano sinistra . Grazie all'impianto di una mano bionica di ultima generazione capace di ...

La prima mano bionica (che ha il tatto) impiantata su Una donna al Gemelli Immagini : Almerina Mascarello, veneta, anni fa aveva perso la mano sinistra in un incidente. L’arto bionico percepisce il contatto con gli oggetti. La tecnologia racchiusa in uno zainetto

Mano bionica impiantata in Una donna italiana - Il test è durato sei mesi. Un importante primo passo : Una donna è la prima italiana alla quale è stata impiantata la Mano bionica che percepisce il contatto con gli oggetti, realizzata dal gruppo di Silvestro Micera, della Scuola Superiore Sant'Anna e del Politecnico di Losanna. L'intervento è stato eseguito nel giugno 2016 nel Policlinico Gemelli di Roma dal gruppo del neurochirurgo Paolo Maria Rossini. I risultati della sperimentazione sono in via di pubblicazione su una ...

