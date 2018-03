“Una morte assurda” Lo strazio di J-Ax Le parole di tristezza del cantante fanno il

Lutto nel mondo del cinema. “Una morte terribile - davanti agli occhi di tutti”. Attrice di talento - bellissima e molto amata - se n’è andata tragicamente : “Ha spezzato il cuore a milioni di fan” : Attrice leggendaria, amata in tutto il paese per il suo talento, per la sua bellezza e dolcezza. Se n’è andata all’improvviso, stroncata da un infarto che non le ha dato nessuna possibilità, l’interprete di tante pellicole di successo Sridevi Kapoor, a Bollywood era una star indiscussa. A rendere noto il decesso dell’Attrice è stata la famiglia. Conosciuta semplicemente come Sridevi, la donna è morta a Dubai mentre ...

“Una morte tragica…”. Lacrime nello studio di Verissimo. La bellissima vip racconta così il suo lutto tremendo : “Attacchi di panico all’ordine del giorno”. Silvia Toffanin e pubblico senza parole : “L’Isola dei Famosi mi ha dato tanto perché io ho superato gli attacchi di panico”: spiega Cecilia Capriotti, reduce dall’avventura come naufraga in Honduras e ospite nel salotto di “Verissimo”. Alla domanda di Silvia Toffanin sulla prima volta in cui ha avuto un attacco, la showgirl risponde che a due anni e mezzo ha perso il papà e da allora non ha parlato per tanto tempo avendo bisogno del sostegno ...