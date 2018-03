Una folla sola che ha bisogno di reti

“Vieni qui - lasciati stringere”. Il commovente abbraccio di Kate Middleton. In mezzo alla folla - la duchessa nota Una persona a lei familiare e non resiste dal correrle incontro - lasciandosi andare sotto gli occhi di tutti. E si scopre chi era quella donna misteriosa : Un abbraccio emozionante, che i paparazzi hanno puntualmente immortalato e che ha fatto il giro del web commuovendo tanti utenti, soprattutto quelli che seguono tutto l’anno con passione le vicende di casa Windsor e dei loro beniamini. Parliamo dell’incontro tra la sempre amatissima Kate Middleton, per la terza volta in dolce attesa e pronta quindi ad allargare ulteriormente la famiglia costruita insieme al suo principe ...

Bari - corteo di vigili in moto e folla al funerale di Nicola Marzulli 'Una vita per la legalità' : E' stato un lungo corteo di moto con i lampeggianti accesi e le sirene spiegate a percorrere tutto il lungomare e ad accompagnare in chiesa il feretro del comandante della polizia locale di Bari ...

La rabbia dei residenti sfollati : 'Sbattuti in mezzo a Una strada al freddo' : Ha sentito il botto e si è sentita male. Norma, 58 anni, casalinga, è ricoverata in ospedale, abita davanti al crollo che ha visto e ha avuto un malore. 'Ha perso i sensi, è svenuta ed è stata portata ...

Una grande folla ai funerali di Michele Scarponi - LaPresse - : Tanti i corridori presenti Vincenzo Nibali, Fabio Aru, il campione del mondo Peter Sagan. "Non aveva rivali solo amici. Era un ragazzo d'oro " ha detto Gibo Simoni ex compagno nella Lampre

Rapina in Una gioielleria - sparatoria tra la folla del sabato nel Napoletano : ucciso rapinatore mascherato da Hulk : FRATTAMAGGIORE - Finisce in tragedia la tentata Rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una...

Rapina in Una gioielleria - sparatoria tra la folla del sabato nel Napoletano : ucciso rapinatore : Finisce in tragedia la tentata Rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto...

Caos a Sanremo. A poche ore dalla diretta della prima puntata - spunta il vip indesiderato e scoppia il pandemonio. “Disgraziatamente…” - la responsabile cerca di mantenere la calma ma non è facile. Chi è stato cacciato davanti a Una folla incredula : Ci siamo, il Festival di Sanremo è alle porte e l’emozione, come ogni anno, è grande. ‘’Ma io non vedo il Festival’’, diranno in tanti ma poi una puntatina la faranno di sicuro. Fosse anche per vedere come è vestita la Hunziker (e anche come è pettinata e truccata), come se la cavano lei, Favino e Baglioni e per vedere la scenografia. In fondo è una roba storica del nostro Paese, Sanremo, e bisogna guardarlo – anche solo 3 minuti – per ...

Volley - calendari affollati e giocatori infortUnati. La proposta dall’Italia : “Un mese di vacanza - campionato per 7 mesi - meno partite. E la Nazionale…” : I calendari affollati sono uno dei grandi problemi che affligge il Volley: troppe partite durante una stagione sempre più compressa, poco spazio per recuperare, periodi di riposo ridotti per giocatori che scontano sempre più infortuni e che non riescono a tenere un alto rendimento per tutto l’anno. Si vuole giocare di più per aumentare lo spettacolo ma facendo così si rischia di abbassare il livello: è un cane che si morde la coda e il ...

Sparano contro vetrata di Una pizzeria affollata a Marina di Gioiosa Ionica - arrestati : Marina di Gioiosa Ionica - Hanno sparato tre colpi di pistola contro una pizzeria, fortunatamente senza colpire nessuno, e sono stati arrestati poco dopo dai carabinieri. E' successo nella tarda ...

Spara dal balcone tra la folla e uccide Una ragazza : Momenti di paura a Bellona, in provincia di Caserta. Un uomo ha iniziato a Sparare dal balcone della sua abitazione, uccidendo una ragazza che passava nei dintorni. Come scrive Giuseppe Perrotta su

Spara dal balcone tra la folla e uccide Una ragazza : Momenti di paura a Bellona, in provincia di Caserta. Un uomo ha iniziato a Sparare dal balcone della sua abitazione, uccidendo una ragazza che passava nei dintorni. Come scrive Giuseppe Perrotta su

Una folla commossa per l'addio a Caterina - 18enne morta nell'incidente sulla Cassia / FOTO : Siena, 20 gennaio 2018 - Tanti, tantissimi hanno voluto salutare per l'ultima volta Caterina Milocco , la studentessa 18enne dell'Istituto Bandini di Siena rimasta vittima di un incidente stradale ...

Venezuela - folla affamata uccide Una mucca con pietre e bastoni : Non si placa la crisi alimentare in Venezuela. Un video postato su Twitter da Carlos Paparoni, deputato dell'opposizione dello stato di Merida, mostra diverse persone armate di pietre e bastoni che danno la caccia ad una mucca e la uccidono per cibarsene. Immagini gravi, che dimostrano la gravissima situazione in cui versa il Paese governato da Maduro. Mentre scorrono le immagini, le grida che si sentono non lasciano dubbi: abbiamo fame! dicono ...

Una poliziotta e il collega linciati brutalmente dalla folla in Francia. Macron : “Troveremo i colpevoli ” : Due agenti in servizio la notte di capodanno sono stati linciati dalla folla dopo una chiamata per disordini all’esterno di un’abitazione in cui era in corso una festa di fine anno nel sobborgo parigino di Champigny-sur-Marne, nel sud-est della capitale francese. L’agente, di cui non si conosce il nome, è stata filmata dagli stessi aggres...