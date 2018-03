Un sogno chiamato Florida | bello da fare invidia a tanti compatrioti registi | sembra un

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Moonee, Scooty, Jancey e gli altri. La rumorosa e saltellante comunità di piccoli protagonisti di Unè una delle cose più belle dell’annata cinematografica 2017/2018. Un gruppo di monelli che corre, sputa, urla e letteralmente danza sotto il cielo luminoso della. Kissimmee, sobborgo a sud di Orlando cheun paese di marzapane. Giallo, azzurro, viola, tutto rifulge di una reale sovrabbondanza di colori e forme pubblicitarie tra supermercati, bar e drugstore. A un tiro di schioppo, poi, c’è l’utopia del Walt Disney World, roba che non è per tutti i bimbi. Visto che i genitori dei protagonisti, soprattutto di Moonee, ovvero la giovane madre single Halley, vivacchiano in uno stato di dolce far niente, davanti alla tv, nella stanza di un motel, nientemeno che il The magic Castle, attendendo dollari in extremis per non essere sfrattati. Infatti Un...