“Un Posto al Sole è gestita dalla Camorra” Parole choc del controverso attore Un vero

“Un Posto sul trono…”. Uomini e donne - la notizia è succulenta : sembra che Maria abbia fatto di tutto per averlo su quella ‘sedia’ ma che lui - troppo confuso dalla celebrità post Grande Fratello (Vip) - abbia detto di no. Ora - però - è pentito della risposta troppo istintiva e vorrebbe tornare sui suoi passi… Troppo tardi? : Il Grande Fratello Vip è finito da qualche mese ma i vip che hanno partecipato stanno ancora cavalcando l’onda delle ospitate. Anche Jeremias Rodriguez che, di recente, è stato ospite della rubrica online Raccontami su 361 Magazine, di Elenoire Casalegno, è tornato a parlare della sua esperienza del reality. E anche del dopo. “Al giudizio della gente – ha fatto sapere Jeremias Rodriguez – mi sono abituato ma non posso dire che non fa ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Paris : “Un peccato il quarto posto - pista facile”. Peter Fill : “Bene solo a tratti - mi fa male la gamba” : L’Italia non è riuscita a salire sul podio nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dominik Paris è stato il migliore dei nostri con il quarto posto, Peter Fill ha strappato la sesta posizione mentre Christof Innerhofer ha chiuso nelle retrovie. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla Fisi: Dominik Paris: “E’ un po’ un peccato, ma ho dato il massimo e ho dato ...

Hamsik : “Una gioia la vittoria ed il primo posto - ma c’è molto da fare” : Marek Hamsik analizza come di consueto la partita del Napoli il giorno dopo, attraverso un commento rilasciato sul suo sito web ufficiale. E come avvenuto già molte altre volte nel corso di questa stagione, il capitano azzurro è entusiasta per l’ennesimo risultato positivo raggiunto dalla squadra. “Io non ero al massimo della condizione a causa […] L'articolo Hamsik: “Una gioia la vittoria ed il primo posto, ma c’è ...