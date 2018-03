Un grande Ron canta Lucio Dalla | Ruggeri e i Decibel provocano in rock | Annalisa ha

Astronomia - il mistero della grande Macchia Rossa di Giove : ecco cosa ha scoperto un team della NASA : Anche se in passato è stata abbastanza Grande da inghiottire 3 Terre, la Grande Macchia Rossa di Giove si sta riducendo da un secolo e mezzo. Nessuno ha la certezza del tempo in cui la tempesta continuerà a contrarsi o se sparirà del tutto. Ma una nuova ricerca suggerisce che non è stato tutto in declino: la tempesta sembra aver aumentato la sua area almeno una volta lungo il cammino e sta crescendo in altezza man mano che diventa più ...

L’omaggio di Ron a Domenica In a Lucio Dalla in un medley di emozioni da Piazza grande a 4 marzo 1943 (video) : Ron a Domenica In rende omaggio a Lucio Dalla dopo l'uscita del disco dedicato al cantautore bolognese. Rosalino Cellamare raggiunge ancora il palco del programma condotto da Cristina Parodi per un nuovo tributo al suo collega e amico, per il quale ha scritto anche il successo da un milione e mezzo di copie, la mitica Attenti al lupo. Il brano scelto per ricordare la poesia di Lucio Dalla è ancora una volta Piazza Grande, che Ron ha spesso ...

“Com’è cambiata!”. Laura Torrisi prima e dopo il grande Fratello. Sorriso nuovo e fisico scolpito per l’ex di Leonardo Pieraccioni : il foto-confronto : Ha conosciuto il successo nel 2016 grazie alla partecipazione al ”Grande fratello”. dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1998, l’anno successivo compare nel film Lucignolo, con la regia di Massimo Ceccherini. Nel 2007, dopo la fortunata partecipazione al reality, ottiene il suo primo ruolo da protagonista in ”Una moglie bellissima”, film di Leonardo Pieraccioni, con il quale inizia una storia ...

TV - Rai3 : a “La grande Storia” il racconto dell’altro fronte - il sacrificio delle donne : In occasione dell’anniversario della fine della Prima guerra mondiale, “La Grande Storia“, in onda da lunedì 12 marzo, alle 23.15 su Rai3, vuole ricordare – attraverso inedite immagini restaurate e ricolorate e grazie al contributo storico di Paolo Mieli – il sacrificio di chi non ha combattuto in prima linea ma che ha sopportato ugualmente gli stessi disagi, le stesse fatiche, gli stessi lutti: le donne. Infermiere, ...

Speculazioni e pronostici - la Formula 1 si prepara al grande inizio : Conclusi i test pre-stagionali di questo campionato di Formula 1 2018 ormai alle porte. Per F1Sport.it e per Pit Talk è andato a seguire i test il mio amico e collega Giuseppe Gomes che ci racconterà in questo post le sue impressioni e le sue previsioni riguardo una stagione che, per la rossa dovrebbe essere di riscossa ma che preannuncia una Mercedes veramente in grande forma. Vediamo perché attraverso la sua analisi. di Giuseppe Gomes I ...

Olimpiadi - Torino è pronta per il 2026. Appendino : proporre modello rivoluzionario. Grillo : grande occasione : A Roma no, ma a Torino si può fare. Il Movimento 5 stelle, quasi due anni dopo la bocciatura delle Olimpiadi nella capitale, apre ai Giochi nel capoluogo Piemontese. E' lo stesso Beppe Grillo a dare ...

Ottavia - Palmacci : «Pronti per ripartire alla grande» : ROMA - L'Ottavia scalda i motori e si prepara a rituffarsi nel campionato. I classe 2002 del tecnico Fabio Palmucci stanno dando vita ad una grande stagione, appaiati alla Css Tivoli in seconda ...

Biondo/ Amici 17 - il rapper pronto per il grande salto verso il serale? : Biondo, Amici 17: la settimana vissuta dal giovane cantante romano prima dello speciale del sabato del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda oggi. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 13:24:00 GMT)

FRANCESCO MONTE AL grande FRATELLO VIP?/ L'ex tronista torna in tv con Maurizio Costanzo : FRANCESCO MONTE concorrente al GRANDE FRATELLO Vip 3? Dopo L'Isola dei Famosi 2018 e la vicenda del canna gate, L'ex tronista dichiara: "Mai dire mai!"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 00:22:00 GMT)

Buon Compleanno Pizzul! Il professor Pira sarà a Cormons per festeggiare il grande cronista sportivo : Sono davvero pochi i profeti in Patria. Bruno Pizzul, il popolare telecronista della Rai, uno dei volti più noti della televisione italiana festeggerà i suoi 80 anni con un grande evento al Teatro Comunale di Cormons, sua città d’origine, domani venerdì 9 marzo alle ore 18. 30. La città abbraccerà il suo cittadino più illustre. I suoi concittadini, l’ amministrazione comunale e tanti amici, noti e meno noti, arriveranno da tutta Italia per ...

Il Comune di Napoli verso il crac - ira de Magistris : 'Pronti alla più grande mobilitazione dal dopoguerra' : Vediamo quale sarà l'effetto, ma io su questo sono capace di mettere in campo la più grande mobilitazione politica che la città di Napoli dal dopoguerra in poi abbia conosciuto'. Così il sindaco di ...

Nuoto : Verona - Cangrande d'oro a Federica Pellegrini - 2 - : 'Verona vanta tantissime eccellenze sportive ' spiega l'assessore Rando ', non solo per quanto riguarda gli sport maggiori ma anche nelle discipline considerate minori. Sarà una grande soddisfazione ...