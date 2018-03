Un governo con la Lega o il ritorno al voto? La base M5S sui social si divide

governo : Gentiloni a conferenza sostegno forze sicurezza libanesi : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Il premier Paolo Gentiloni interverrà, alle ore 15, alla conferenza internazionale di sostegno alle forze di sicurezza libanesi. A seguire dichiarazioni alla stampa del presidente del Consiglio, del primo ministro libanese Saad Hariri e del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres (Farnesina). Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: Gentiloni a conferenza sostegno forze sicurezza ...

governo - Berlusconi : 'Aprire la porta a M5S? Sì - per cacciarli via' : 'Ho aperto la porta per cacciarli via'. Risponde così Silvio Berlusconi arrivando alla Camera per l'assemblea dei gruppi a chi gli chiede se avesse aperto all'ipotesi di un Governo con i Cinque Stelle ...

Salvini apre al governo con M5S : 'Escluso il Pd tutto è possibile' : ... nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Vedo che qualche ...

governo : Gentiloni a conferenza sostegno forze sicurezza libanesi : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Il premier Paolo Gentiloni interverrà, alle ore 15, alla conferenza internazionale di sostegno alle forze di sicurezza libanesi. A seguire dichiarazioni alla stampa del presidente del Consiglio, del primo ministro libanese Saad Hariri e del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres (Farnesina). Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: Gentiloni a conferenza sostegno forze sicurezza ...

Salvini apre al governo con M5S : "?Escluso il Pd tutto è possibile" : «Lavoriamo per un governo con una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando a un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri. Non ho la...

Berlusconi : "Aperto a governo con M5S? Apro la porta per cacciarli" : Berlusconi alla Camera per l'assemblea dei gruppi a chi gli chiede se avesse aperto all'ipotesi di un governo con i Cinque Stelle. Poi, alla domanda se ci sia la possibilità che il leader della Lega possa fare il presidente del Senato, risponde: "E' tutto ancora campato per aria"

Salvini : "governo? No pregiudizi su Di Maio". Ma Berlusconi lo gela : Il leader della Lega: "Governo col M5s? Tutto possibile, escluso il Pd". Ma il Cavaliere lo gela: "Aperture ai grillini? Sì, per cacciarli fuori". Centrodestra al lavoro sul progetto di manovra. ...

governo sì - governo no. Cosa dicono - e cosa vorrebbero dire - Di Maio - Salvini e Franceschini : Sono trascorsi dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo. Non c'è una maggioranza parlamentare chiara in grado di formare un governo. In compenso da dieci giorni gli esponenti di tutti i partiti ...

Salvini : «governo con M5S? Su Di Maio nessun pregiudizio. No aumento Iva» : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»

governo - Salvini : “No pregiudizi sul M5s” | Berlusconi : “Apro la porta… per cacciarli” : Governo, Salvini: “No pregiudizi sul M5s” | Berlusconi: “Apro la porta… per cacciarli” Governo, Salvini: “No pregiudizi sul M5s” | Berlusconi: “Apro la porta… per cacciarli” Continua a leggere L'articolo Governo, Salvini: “No pregiudizi sul M5s” | Berlusconi: “Apro la porta… per cacciarli” proviene da NewsGo.

Salvini : «No all’aumento Iva. governo con M5S? Tolto il Pd - tutto è possibile»video : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul Governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»

Salvini apre al governo con M5S : «?Escluso il Pd tutto è possibile» : «Lavoriamo per un governo con una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando a un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri. Non ho la...

Salvini apre al governo con M5S : 'Escluso il Pd tutto è possibile' : ... nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Vedo che qualche ...

Salvini : «No all’aumento Iva. governo con M5S? Tolto il Pd - tutto è possibile» : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul Governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»