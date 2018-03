Un body per vestirsi

vanityfair

: Quando vuoi scaricare uno che ti ha inquietato dicendo cose da psicopatico, ma senza actually dirgliele, basta usci… - fraupoy : Quando vuoi scaricare uno che ti ha inquietato dicendo cose da psicopatico, ma senza actually dirgliele, basta usci… - sconti24h : Oggi per te: Cerette parziali o total body al prezzo di 9.90 Euro: Per una pelle morbida e setosa, come hai... - sconti24h : Oggi per te: Cerette parziali o total body al prezzo di 9.90 Euro: Per una pelle morbida e setosa, come hai sempre… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Ilè di tendenza. Non semplice capo di lingerie da nascondere sotto alla giacca, o indumento comodo per la palestra, ma elemento chiave del guardaroba di questa Primavera-Estate 2018 da esibire e da cui partire per creare look super trendy di chiara reminiscenza Eighties. LEGGI ANCHESexy come Sharon Stone grazie a un abito bianco A blocchi di colore con motivo grafico, come quello di Bottega Veneta reso luminoso da paillettes trasparenti all over, o di Valentino in lycra e pizzo, è elegantissimo. A maniche lunghe in alter nappa per Stella McCartney o a stampa floreale per Zara e Ganni, si indossa (superandola di gran lunga in comodità) al posto della camicia. LEGGI ANCHEIl look da avventuriera di Alicia Vikander in Tomb Rider Con spalline sottili, monospalla o con scollo a barca (quelli di Mimì à la mer hanno la doppia funzione die costume da bagno), in pizzo, con corsetto o ...